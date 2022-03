Filme da Netflix encanta por romance e paisagens deslumbrantes no Peru

A Netflix disponibilizou na semana passada o filme “Até a Próxima Vez”, que tem ganhado os espectadores brasileiros nos últimos dias. O longa chama a atenção não somente pelo romance em tela, mas também pelas paisagens deslumbrantes no Peru.

A produção conta a história de Salvador Campodónico, um arrogante arquiteto espanhol. Ele é herdeiro de uma empresa de arquitetura, que constrói hotéis sete estrelas nos locais mais especiais do mundo.

O próximo plano da empresa é um projeto em um terreno em Machu Picchu, no Peru. Ao se hospedar em um hostel, Salvador conhece Ariana, sobrinha da dona da estalagem e ferrenha defensora dos valores locais.

Claro, tão diferentes assim, não tem outra: ambos se apaixonam um pelo outro. A história romântica do casal é acompanhada de diversos cenários da famosa cidadela inca. Não tem como assistir ao filme e não se sentir encantado pelo Peru.

“Até a Próxima Vez” é protagonizado pelos atores Maxi Iglesias e Stephanie Cayo. A direção fica a cargo de Bruno Ascenzo.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

