“Eu me perdoo”, diz Giovanna Antonelli de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ em vídeo motivacional no Instagram

Mais importante do que acumular seguidores nas redes sociais, é usar a visibilidade para algo que vai agregar na vida dos usuários. Giovanna Antonelli, que atualmente está brilhando nas telinhas da Globo na trama de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, tem feito isso muito bem.

Veja mais: ‘Solanoverso’: Em férias da novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Mateus Solano aproveita companhia de irmão idêntico que não via há mais de dois anos

Além de postar diversos conteúdos sobre seus trabalhos e vida cotidiana no Instagram, Giovanna Antonelli possui um perfil totalmente comunicativo com seu público. E ao manter o diálogo, a atriz se preocupa em ter a responsabilidade de transmitir algo positivo para seus seguidores.

Nesta segunda-feira (28), a atriz deu um show motivacional em suas redes sociais. Ao iniciar mais uma semana com o pé direito, Giovanna publicou no Instagram um vídeo de incentivo sobre recomeço. No registro transmitido, ela diz: “Repete aí: ‘Eu me amo. Eu me perdoo. Eu sou forte. Eu me aceito. Eu sou capaz! Eu sou grata.’ Bom dia!”

O feedback do vídeo motivacional

Nos comentários, os colegas de emissora de Giovanna deixaram registros de suas impressões sobre a fala de incentivo da atriz. O ator Júlio Rocha disse: “Começar a semana assim é certeza de que ela vai ser maravilhosa!”. A colega Elizabeth Savala comentou “Garota, você não descansa?” em tom de brincadeira ao ver a agitação da rotina da atriz de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’.

Além desses colegas, outras artistas também comentaram na postagem, sendo eles: Vanessa Giacomo e Nany People. Tiveram usuários que também elogiaram a vibe da atriz e até mesmo disseram que estavam precisando ouvir o recado de Giovanna.

A atriz que hoje possui 46 anos de idade, tem se mostrado muito ativa em suas redes sociais com conteúdos a respeito de trabalho, vida pessoal e incentivo. Giovanna possui três filhos: Pietro Antonelli Benício, Sofia Antonelli Nogueira e Antônia Antonelli Nogueira. Atualmente a artista possui um casamento com o diretor Leonardo Nogueira.