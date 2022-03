Estes são os personagens de ‘House of the Dragon’

'House of the Dragon' Foto: Divulgação HBO

Os fãs do universo de ‘Game of Thrones’ estão ansiosos pela estreia da série spinoff ‘House of the Dragon’! Não é para menos, já que temos tido poucas notícias relacionadas aos nossos heróis medievais do mundo de G. R. R. Martin nos últimos meses.

A grande notícia foi revelada nesta quarta-feira, 30, quando a HBO divulgou não somente a data de estreia da série, mas também novas imagens inéditas dos personagens. Dia 21 de agosto a tão esperada série estreia, tanto na TV quanto no streaming.

‘House of the Dragon’ se passa duzentos anos antes dos acontecimentos de ‘Game of Thrones’ e se concentra na história da Casa Targaryen e em como eles governaram o continente de Westeros com a ajuda de poderosos dragões.

As novas imagens mostram os personagens importantes na trama e nós te contamos quem cada um é.

O rei Viserys Targaryen é interpretado pelo ator Paddy Considine e é um bom homem que terá dificuldade em manter o trono devido à sua bondade.

Príncipe Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, é o irmão mais novo de Viserys, e o próximo na fila para assumir o trono. Ao contrário de Viserys, diz-se que Daemon tem sangue de dragão verdadeiro em suas veias, o que o torna tão perigoso quanto impulsivo.

O ator Rhys Ifans interpreta Otto Hightower, a Mão do Rei, que é leal aos Targaryen e à ordem em Westeros.

A filha de Otto, Alicent, é interpretada por Olivia Cooke e descrita como uma astuta jogadora política que se aproximou do rei.

Emma D’Arcy será a princesa Rhaenyra Targaryen, uma guerreira que deve provar que é digna do nome Targaryen só porque nasceu mulher.

Lord Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint, é chamado de a “Serpente do Mar”, o aventureiro mais famoso da história de Westeros.

No final do ano passado, o co-showrunner de ‘House of the Dragon’, Miguel Sapochnik, adiantou que a série terá um “tom diferente” de ‘Game of Thrones’. Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter ele disse: “Acho que respeitamos muito o que a série original é. Não estamos tentando reinventar a roda. ‘House of the Dragon’ tem seu próprio tom que irá evoluir e emergir ao longo dos episódios. Mas, primeiro, é muito importante prestar homenagem à série original, que foi bastante inovadora, afinal estamos aqui por causa dela”, disse se referindo a ‘Game of Thrones’.

O elenco principal de ‘House of the Dragon’ é composto ainda por Fabien Frankel, como o guerreiro dornês Sor Criston Cole, e Sonoya Mizuno como Mysaria, uma estrangeira que se torna uma improvável aliada do trono.

