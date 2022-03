Estes são os filmes e séries que deixam a Netflix em abril

O mês de março está chegando ao fim e, com ele, alguns filmes e séries de TV deixam o catálogo da Netflix. Até o dia 31 de março, cerca de 41 produções dão adeus à plataforma de streaming, por fim do contrato de licenciamento do conteúdo.

Entre elas estão produções extremamente populares, como as animações “Shrek”, “Shrek 2”, “Gato de Botas”, “Os Sem Floresta” e “Pokémon”. A série infantil brasileira “Tainá e os Guardiões da Amazônia” também se despende no fim deste mês.

Mas não serão apenas as crianças que serão atingidas: “A Múmia”, “Se Beber, Não Case! Parte III”, os três filmes de “Rambo”, “Hancock” e “Prenda-me Se For Capaz” está na lista também.

Paralelo a isso, trinta e oito produções estão previstas para se juntar ao catálogo. O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”, além da segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. Tem também a série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Confira a lista completa de novidades para abril na Netflix aqui.

Leia também: ‘Elite’ terá primeiro ator trans do elenco; conheça Ander Puig

Séries de TV

Crime Files: Em Família

Pokémon

Pokémon: A Série Sol e Lua

High School of the Dead

Deep Water

Loaded

Carlo e Malik

Necrópolis

Tainá e os Guardiões da Amazônia

Filmes