Este é o motivo pelo qual ‘Morbius’ está DEFINITIVAMENTE no multiverso do Homem-Aranha

Com estreia agendada no Brasil para esta quinta-feira, 31, ‘Morbius’ conta a história do vampiro da Marvel Comics que chega pela primeira vez aos cinemas. O personagem título será vivido pelo ator Jared Leto, o mesmo que interpretou o Coringa em ‘Esquadrão Suicida’ de 2016.

Muito se tem falado sobre a presença de Morbius no universo do Homem-Aranha. Como sabemos, a Sony Pictures detém os direitos de imagem de Peter Parker nas telonas e todos os filmes do super-herói até agora foram realizados em parceria com a Marvel Studios. Uma condição diferente, por exemplo, de filmes como ‘Pantera Negra’, ‘Doutor Estranho’, ‘Eternos’, e outros, que somente contaram com o selo da Marvel Studios.

É aqui que entra a dúvida na cabeça dos fãs: será que o Dr. Morbius faria parte do multiverso do Homem-Aranha? Nós te explicamos!

O personagem Dr. Morbius apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1971 e, de lá para cá, o personagem se tornou popular o suficiente nos quadrinhos para gerar sua série solo e estar presente em vários jogos com temas da Marvel e desenhos animados.

No filme que estreia no dia 31 de março, o ator Tyrese Gibson interpreta um agente do FBI, o agente Simon Stroud, um personagem que se originou nos quadrinhos e não foi planejado para ter uma aparição única. Gibson deixou claro que existem planos expansivos para continuar com Stroud em vários filmes do multiverso do ‘Homem-Aranha’ para a Sony Pictures.

Gibson disse ainda em um post no Instagram, que se juntou ao elenco de ‘Morbius’, esclarecendo que foi contratado para três filmes separados. Em uma entrevista posterior para a Maxim, Gibson disse que considera Stroud um super-herói, um papel que o encanta, já que ele sempre havia interpretado apenas personagens mortais em qualquer produção relacionada a super-heróis.

Atrasos gerados pela pandemia

Como muitas produções com datas de lançamento após março de 2020, a pandemia do COVID-19 impactou a data de lançamento de ‘Morbius’. Inicialmente, o projeto estava marcado para estrear em 31 de julho de 2020, mês este que funcionou bem para os dois primeiros filmes de Tom Holland, ‘Homem-Aranha’. A Sony adiou então, o projeto para 19 de março de 2021, e ainda posteriormente para 8 de outubro, seguindo o mesmo rastro usado para ‘Venom’ que teve enorme bilheteria em 2018.

Enfim, o lançamento do filme foi adiado por 18 meses da sua data de lançamento original e garantiu que seria lançado bem depois de projetos como ‘Venom: Let There Be Carnage’, que, acreditem, começou a fotografia principal muito depois de ‘Morbius’.