Esta é a história real que inspirou o filme ‘A Culpa é das Estrelas’

O filme “A Culpa é das Estrelas” foi lançado em 2014, mas mesmo após tantos anos segue encantando o público. Mas você sabia que a história do longa foi inspirada em um caso real?

John Green, autor do livro que deu origem ao filme, se baseou na história de Esther Grace, uma admiradora de seu trabalho que acabou se tornando sua amiga.

Esther nasceu em 1994, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi diagnosticada com câncer de tireóide em dezembro de 2006. O tumor atingiu o estágio de metástase e avançou para o pulmão alguns anos depois, fazendo com que ela precisasse usar tubos de oxigênio para auxiliar na respiração.

Esther e John se conheceram em 2009, em uma conferência para fãs de Harry Potter. Ele notou sua presença porque a garota carregava um tanque de oxigênio.

No evento, ela contou ao escritor como admirava seus livros. Já ele passou a se interessar pela história de Esther quando conheceu o canal da garota no YouTube, cookie4monster4, bem como por conta do seu bom humor.

Esther morreu aos 16 anos, em 2010.

Sua forma de lidar com a vida serviu de inspiração para que John Green criasse Hazel Grace, protagonista de “A Culpa é das Estrelas”. Porém, o autor explicou em várias entrevistas que não queria contar a história de Esther, mas fazer uma homenagem à amiga.

Ele levou 10 anos para concluir a história.

“Foi difícil por muitas razões, mas acho que a principal é que eu queria que os personagens fossem pessoas reais – engraçadas, irônicas, com raiva, inteligentes – e eu não queria perder essas características por serem personagens que estavam doentes. Isso foi difícil”, disse John Green em entrevista ao Saraiva Conteúdo, na época.

No cinema, a personagem é interpretada pela atriz Shailene Woodley, sendo este um dos principais papéis de sua carreira.

Assista ao trailer de “A Culpa é das Estrelas”: