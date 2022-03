Entenda por que Kate Middleton foi a única a não usar verde no tributo ao príncipe Philip

Na última terça-feira, 30, a realeza britânica se reuniu com convidados e personalidades para relembrar a morte do príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, que faleceu em abril do ano passado aos 99 anos. Mas, um detalhe chamou a nossa atenção: por que várias mulheres da realeza estavam vestindo verde? Nós te explicamos. Continue lendo.

A celebração realizada na Abadia de Westminster foi uma celebração à vida do príncipe Philip, o duque de Edimburgo. Foi realizada uma missa em ação de graças e o evento reuniu, além de políticos e personalidades britânicas, membros da realeza de outros países europeus.

A Rainha Elizabeth II, segundo informações da People, usou um tom de verde especial para homenagear o falecido esposo. Da mesma forma, Camilla Parker Bowles e a princesa Anne também usaram vestidos com o mesmo tom de verde.

O tom verde escuro é a cor do uniforme oficial do príncipe Philip. Conhecido como “Edinburgh Green”, tem sido usado para uniformes de funcionários e carros particulares. Um Land Rover verde também foi usado para carregar o caixão do príncipe Philip em seu funeral em abril passado.

Além disso, na manhã de ontem, a Rainha Elizabeth também usava um broche que acredita-se ser um presente do príncipe Philip.

Kate Middleton optou por um vestido de bolinhas com um cinto de Alessandra Rich, combinado com um chapéu de abas largas.

A Rainha Elizabeth foi inesperadamente escoltada por um de seus filhos, o príncipe Andrew. A aparição de Andrew marca o primeiro evento público dele desde sua batalha judicial nos Estados Unidos, quando foi acusado por Virginia Giuffre de abuso sexual. Andrew fez um acordo milionário indenizatório com a mulher.

“Isso mostra que ela ama e acredita em seu filho de todo o coração”, disse o especialista em realeza Robert Jobson. “Como ela fez quando fez uma declaração sobre Camilla ser a consorte da rainha, muitas pessoas agora aceitarão a palavra e o julgamento da rainha”, finalizou.