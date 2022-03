De aliança em café com Ana Maria, Lucas diz que quer Eslô vencedora e 50% do prêmio

Eliminado desta semana do “BBB 22″, Lucas Bissoli tomou café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você” desta quarta-feira (30). O estudante de Medicina apareceu usando a aliança de compromisso com Eslovênia, disse torcer pela vitória da amada e que vai querer metade do prêmio.

“Como a gente casou, é 50-50″, brincou Lucas no televisivo matinal da Rede Globo.

A produção relembrou momentos marcantes do casal dentro da casa mais vigiada do País, como o primeiro beijo na festa do líder e o “casamento” celebrado pelo também ex-brother Tiago Abravanel. A aliança rosa, ostentada por Lucas, foi feita por Pedro Scooby.

Lucas ressaltou que faltam apenas 26 dias para o fim da atração e que vai esperar por Eslô aqui fora. “Vai passar rápido e vamos tentar flexibilizar as agendas e as características para que dê certo. Um e outro vão ter que ceder”, disse o ex-brother, lembrando que ele é mais tranquilo enquanto ela tem uma vida social mais agitada.

LEIA TAMBÉM: ‘BBB 22′: Eslô de rosa e ao lado de Lucas reforça ‘maldição’ nas redes sociais

Ainda sobre romance, Ana Maria fez questão de falar sobre a proximidade de Lucas e Natália no começo do reality show. A apresentadora disse que o público pensou que, antes de ficar com Eslô, o capixaba estava interessado na designer de unhas e que a própria sister também entendeu dessa forma e acabou bem chateada. As cenas do choro de Nat foram exibidas, e Lucas se surpreendeu.

“Sempre foi uma relação de muita amizade. Passava protetor nela por educação e porque não tinha nada com a Eslô até então”, justificou.

‘Barão da roubadinha’

Produção exigiu que Lucas devolvesse produtos 'roubados' no 'BBB 22' Reprodução

Um dos momentos mais engraçados do café com Ana Maria foi a lembrança de Lucas “roubando” itens de higiene pessoal e, depois, sendo obrigado a devolvê-los.

A apresentadora chegou a perguntar se o estudante tinha alguma fixação por protetor solar. Aos risos, Lucas respondeu que foi guardando os produtos porque toda semana imaginava que ia deixar a casa e que depois “não teve como” retorná-los ao estoque.

Sem arrependimentos

Lucas garatiu que não não tem arrependimentos em relação às estratégias que adotou dentro do game.

“Não deu nada errado. Deu muito certo. As coisas iam acontecendo e eu agia de acordo com a coerência do meu coração. Se tentasse fazer algo diferente, teria saído antes do jogo”, disse à anfitriã Ana Maria.

O capixaba ressaltou ainda que colocou as relações acima do jogo, e que as pessoas que o indicaram ao paredão fizeram justamente o oposto.