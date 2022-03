Danielle Winits sobre as dívidas de pensão de André Gonçalves: ‘Não me envolvo’

Meses após André Gonçalves ser preso por dívidas de pensão alimentícia, Danielle Winits, atual esposa do ator, resolveu se pronunciar sobre o caso, já que ele cumpre prisão domiciliar e foi visto, algumas vezes, passeando com a famosa.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a Dani explicou que prefere não se envolver no assunto, uma vez que diz respeito apenas ao marido: “Prefiro não entrar, porque é um assunto dele, tem outras pessoas envolvidas”, afirmou ela.

Segundo a atriz, que fez diversas novelas na Globo, o motivo para ficar fora dos problemas envolvendo os outros relacionamentos do ator é que “envolve outras pessoas”: “Prefiro me abster. Não só porque o envolve, mas porque abrange outras pessoas. Acho que é importante a gente não ser invasivo de nenhuma maneira. Procuro não invadir o espaço que é do outro”.

PRISÃO DECRETADA

Em 2021, o ator André Gonçalves teve a prisão domiciliar decretada por não pagar os R$ 350 mil de pensão que deve à filha Valentina, de 18 anos, fruto do casamento com Cynthia Benini.

Na época, a sentença determinou que o famoso ficasse com tornozeleira eletrônica e que ficasse em prisão domiciliar por um prazo de 60 dias.

Inadimplente desde 2017, o advogado do ator afirmou que ele sempre cumpriu com os seus compromissos com os filhos, inclusive Valentina. No entanto, após ser demitido da Globo e da Record TV ficou sem recursos.

Danielle Winits e André Gonçalves se divertem em casa (Reprodução/Instagram)

“Ele fez algumas peças de teatro, fez a ‘Dança dos Famosos’, e depositava tudo para os filhos. Só que ele não conseguia pagar o valor total da pensão, mas jamais deixou de depositar alguma coisa”, justificou o advogado.

Após essa prisão, André Gonçalves precisou lidar com um novo mandado de prisão. Desta vez, Manuela Seiblitz, sua filha mais velha com a atriz Tereza Seiblitz, acusou o pai de não pagar a pensão alimentícia que lhe deve. A dívida acumula em R$ 109 mil.

Além delas, André Gonçalves também é pai de Pedro Arthur, 19, fruto do relacionamento com Myrian Rios.

