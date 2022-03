Chris Rock não sabia sobre alopecia de esposa de Will Smith, diz site

O comediante Chris Rock não sabia que Jada Prinkett-Smith, esposa de Will Smith, estava com a cabeça raspada por conta da alopecia, informou o site “TMZ”.

Um amigo relatou à reportagem que Chris ficou “chocado” com o tapa que levou do ator durante a premiação do Oscar 2022.

A fonte ainda disse que o ator não teve mais contato com Will após o episódio que repercutiu em todo o mundo e declarou que o artista “não tem maldade no coração”.

LEIA TAMBÉM: Tadeu posta foto ‘sensual’ e explica por que chamava Lucas pelo sobrenome no ‘BBB’

Chris Rock não ficou para assistir à cerimônia do Oscar após sua apresentação e deixou o local “abalado e confuso”, segundo a fonte do “TMZ”. Contudo, a saída do apresentador já estaria programada e não teria relação com a agressão sofrida.

Desculpas de Will Smith

Na segunda-feira (28), Will Smith usou as redes sociais para condenar o próprio comportamento e pediu desculpas direcionadas a Chris Rock.

“A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente”, afirmou em seu perfil no Instagram.

“Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, completou.

O que houve, afinal?

Will deu um tapa em Chris após uma piada do humorista sobre a alopecia da esposa, Jada Prinkett-Smith.

Chris Rock disse: “Jada, eu te amo. GI Jane 2, mal posso esperar para te ver”. ‘G.I. Jane’ é um filme de 1997, estrelado por Demi Moore, e que conta a história de uma tenente que desafia as forças armadas dos Estados Unidos. No filme, Demi Moore protagoniza uma cena clássica do cinema quando corta seu cabelo até ficar careca.

O que irritou Will Smith foi ver a doença de sua esposa virar motivo de piada. “Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca”, gritou o ator, após dar o “bofetão”, ao vivo.

Jada e o também ator Denzel Washington tiveram que acalmar Will.