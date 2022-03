Britney Spears divulga ovo de Páscoa de colher de confeitaria em Rondônia no Instagram

De uns anos para cá, muitos tipos de alimentos artesanais e gourmet se popularizaram nas datas festivas no Brasil. E nesta época de Páscoa não poderia ser diferente. Ovos de Páscoa de colher têm sido um dos chocolates queridinhos desta data comemorativa. O que ninguém imaginava era que o doce seria levado ao exterior através da princesa do pop, Britney Spears.

Nesta terça-feira (9), Britney Spears repostou em suas redes sociais um vídeo de uma confeitaria de Rondônia, Flakes Brazil, com a legenda: “Eu realmente amo chocolate.” O vídeo foi realizado em confeitaria de Porto Velho, atualmente com a marca de mais de 7 milhões de visualizações no Instagram.

“Quase tivemos um infarto aqui na Flakes Brazil. Socorro, vencemos na vida sim ou claro?”, dizia uma postagem da Flakes Brazil na rede social.

Pedidos do exterior

O fundador Leonardo Borges mostrou que vários moradores dos Estados Unidos entraram em contato com a confeitaria para realizar pedidos. “O melhor é o pessoal perguntando no WhatsApp se a gente entrega nos Estados Unidos, porque eles viram o vídeo da Britney Spears comendo nosso ovo”, disse uma das vendedoras da loja.

O chocolate em questão não havia sido comido pela princesa do pop. Britney apenas repostou o vídeo em suas redes, que já havia sido publicado há cinco dias. Na publicação da confeitaria, os internautas fizeram pedidos ao estabelecimento para que eles enviassem o chocolate à cantora.

O crescimento da Flakes Brazil

Com mais de 620 mil seguidores, a confeitaria teve uma quantidade de acessos muito grande em sua página no Instagram. Ao ser divulgado pela cantora, a Flakes Brazil despertou diversos olhares na internet, tendo a oportunidade de promover a marca e realizar muitas vendas.

A confeitaria costuma apostar em vídeos curtos sobre os processos de realização dos doces, sendo a forma de promover a marca. Depois da divulgação de Britney, vai ser difícil essa não ser a Páscoa mais agitada dos que estão por trás do estabelecimento de Porto Velho.