‘BBB 22’: Eslô de rosa e ao lado de Lucas reforça ‘maldição’ nas redes sociais

Foi “puxado” para o Lucas. No paredão da última terça-feira (29) do “BBB 22″, o estudante de Medicina sentou ao lado de Eslovênia, e a eliminação veio, reforçando mais uma vez que a teoria da “maldição da Eslô” entre os usuários das redes sociais.

Já há um tempo, os telespectadores têm reparado que o posicionamento dos brothers no sofá em dia de paredão está diretamente relacionado com o resultado. Todos que sentam ao lado da sister deixam a casa mais vigiada do Brasil.

O rosa também não é uma cor que vem dando sorte para quem a veste. E dessa vez, tanto Eslô com Lucas escolheram o tom. Aí ficou difícil.

Na web, fãs do reality show da Rede Globo voltaram a apontar a coincidência. Confira alguns dos comentários:

A Eslo ataca novamente kkkkkk

não erra uma cara kkkkkkk



macholandia Protagonista Lucas ARTHUR MERECE RESPEITO Barão O Tadeu GLOBO BOICOTA ARTHUR ARTHUR CAMPEÃO O VT #EliminacaoBBB #RedeBBBB pic.twitter.com/a5WdLsGKsg — Fadona 🌵🍞 (@Fadona9) March 30, 2022

De rosa. Do lado da Eslô.

Não tem mutirão que salva, meu Barão pic.twitter.com/xTPbgd4PAj — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) March 30, 2022

Não tem jeito, todo mundo que senta do lado da Eslovênia é eliminado pic.twitter.com/MJllz09Qya — Diggo (@diggocoelho) March 30, 2022

Eslovênia está sentada ao lado de Lucas. Ambos estão de rosa. #BBB22 pic.twitter.com/ArpbtEkrBT — Reality Social (@RealitySocial) March 30, 2022

Eslôvenia do lado do Lucas e de rosa. Já era, Barão. pic.twitter.com/AGbTDrMsxN — Futmais (@futtmais) March 30, 2022

O paredão do ‘BBB’

Lucas foi o 10º eliminado no “BBB 22″ com 77,54% dos votos. Ele disputou a preferência do público contra Pedro Scooby e Paulo André. O surfista ficou com 18,05% e PA conquistou 4,41%.

A saída do brother - que, diga-se de passagem, estava sentado ao lado de Eslovênia - tornou o jogo da discórdia da última segunda-feira (28) um verdadeiro jogo de adivinhação, já que para os demais participantes o “barão da piscadinha” não chegaria na final. Eles acertaram.

Em uma conversa com Eslô, o capixaba contou que se sentiu traído pelos amigos do quarto grunge, já que não foi protegido e acabou caindo na eliminação.”Se eu estivesse entre amigos, eu estaria ali me divertindo. Mas não estou. Você entende? Se você estivesse no lollipop e estivesse no paredão, as pessoas estariam te dando apoio”, desabafou Lucas à namorada.

