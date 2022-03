‘BBB 22’: Arthur Aguiar não vai ganhar o prêmio, avisa sensitiva

Arthur Aguiar entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Arthur Aguiar entrou no “BBB 22″ para mostrar ao público que ele não era apenas o homem que traiu Maira Cardi diversas vezes. Buscando levar uma nova identidade, o ator que entrou no reality show com alguns dias de atraso, após contrair a covid-19, virou um dos favoritos ao prêmio. Mas, há quem acredite que isso não acontecerá.

Segundo a sensitiva Bianca Godói, o ator não será o primeiro famoso a ganhar o “Big Brother Brasil”, mesmo sendo um dos favoritos do público que assiste o reality show e tendo eliminado todos os seus principais rivais nos paredões da 22ª edição.

Arthur Aguiar vence prova do anjo no 'BBB 22' Globo (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: Fora do Brasil, ex-BBB Daniel Lenhardt assume que será bissexual ‘até morrer’

“Não vejo ele conquistando o prêmio, é uma pessoa que nada, nada e quando está chegando na beira da praia ele morre. Tem tudo para crescer e vencer, mas existe uma linha de cortes em sua vida, esses cortes são negatividades espirituais que não deixam conquistar coisas boas e vitórias”, afirmou a sensitiva.

Com isso, a onda que fez Juliette Freire ser a grande campeã do “BBB 21″ não vai se repetir novamente, mesmo com Arthur mantendo uma legião de fãs e seguidores em suas redes sociais.

“Ele vai até o fim, mas no final existe um corte em sua vida trazendo uma linha de prejuízos e desgastes e pode até se envolver em grandes polêmicas quando deixar o reality show”, contou a vidente.

Arthur Aguiar deixa o cancelamento ao entrar no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Ainda sobre o famoso, a espiritualista destaca que o “BBB 22″ será o fechamento de um ciclo para Arthur: “Vejo que um ciclo vai ser encerrado na vida dele, ou seja, um ciclo terminando e começando um novo ciclo, mas não é de riqueza, é algo que não indica vitória, mas sim algo negativo. Tem muita energia negativa tanto na vida pessoal. Isso vai trazer muitas perdas e prejuízos em sua vida”.

Após afirmar que Arthur não será o vencedor do “BBB 22″, Bianca Godói contou quem ela prevê ganhando o reality show da Globo. Segundo ela, Linn da Quebrada vai ser a grande campeã, já que a famosa tem a roda da fortuna muito próxima do que outros participantes.

LEIA TAMBÉM: De aliança em café com Ana Maria, Lucas diz que quer Eslô vencedora e 50% do prêmio