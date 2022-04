Artista brasileiro recria personagens da ficção em como seriam na forma humana e resultado é incrível

Imagine se seu personagem favorito de alguma animação assumisse a forma humana. Não seria incrível? Ou nem precisa ser um de seus preferidos, você pode pensar nos que são mais inusitados. Ainda assim seria bem interessante, não é?

Pensando nisso, o artista digital brasileiro Hidreley Dião desenvolveu registros incríveis de como os personagens da ficção seriam em carne e osso. O artista criou as imagens através da Inteligência Artificial (IA) e teve resultado impressionante.

Veja mais: Top 5 canções de Selena Gomez que falam sobre relacionamentos tóxicos

Quem nunca ouviu uma comparação de alguém em relação a semelhança de determinado personagem de animação? Frases como: “Fulano parece aquele personagem de tal desenho” são mais comuns do que pensamos.

Pode ser que você tenha tido um tio comediante que já foi comparado ao Homer de ‘Os Simpsons’, aquela pessoa incômoda retratada como ‘Annabelle’, entre outros personagens de ficção e animações que conhecemos por aí.

É melhor deixar as comparações de lado, pois diversos personagens dos quais estamos acostumados a ver comparações, passaram pelas recriações do artista Hidreley Dião.

Abaixo, veremos algumas das criações impressionantes do artista.

Confira algumas de suas adaptações.

. Homer Simpson de ‘Os Simpsons’

. Luisa Madrigal de ‘Encanto’

. Peter Griffin de ‘Family Guy’

. Marge Simpson de ‘Os Simpsons’

. Mônica de ‘A Turma da Mônica’

. Chucky de ‘O Boneco Assassino’

. Lisa Simpson de ‘Os Simpsons’

. Tintin de ‘As Aventuras de Tintin’

. Lilo de ‘Lilo e Stitch’

. Joe Gardner de ‘Soul’

Além dessas criações, há diversas outras em seu Instagram. Se deseja explorar mais, clique aqui.

Sobre Hidreley Dião

O artista de Botucatu (SP) que usou inteligência artificial para personagens da ficção, tem ganhado reconhecimento cada vez mais. Não somente na construção de personagens, o artista também já retratou como seriam determinadas personalidades se ainda estivessem vivas, como: Ayrton Senna, o Leandro da dupla de Leonardo, integrantes dos ‘Mamonas Assassinas’, entre outros.

Em entrevista ao G1, Hidreley contou que também realiza trabalhos para uma revista digital há quase cinco anos. Através da inteligência artificial, o artista enxergou uma forma de trazer outras perspectivas com a criação de sua arte.

“Comecei a estudar a inteligência artificial, fiz pesquisas e tive a ideia de fazer algo diferente: fazer as estátuas e pinturas antigas, mas como se eles vivessem nos dias de hoje, como se você pudesse se encontrar com eles no supermercado. Esse é o meu projeto. Olhar para essas caricaturas e imaginá-las em ‘carne e osso’”, contou ao G1.