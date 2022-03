Após receber ‘feliz aniversário’ de Anitta, a cantora Mariah Carey corrige brasileira no Instagram

Neste domingo (27), a cantora norte-americana, Mariah Carey, completou 53 anos de idade. Diversas pessoas dedicaram uma mensagem de carinho à cantora, incluindo Anitta, que é fã declarada da ‘Rainha do Natal’.

Em homenagem, Anitta parabenizou Mariah em inglês, que posteriormente foi corrigida pela artista norte-americana. O texto de Anitta dizia:

“Feliz aniversário para minha Rainha (e agora amiga) Mariah Carey.”

Anitta não errou ao gastar seu inglês nas redes sociais. O que aconteceu é que ao dizer “happy birthday (feliz aniversário)”, Mariah prefere que seja usado o termo ‘anniversary’, voltado a eventos genéricos, instituições e outras modalidades que não sejam pessoas.

Ao corrigir Anitta, Mariah ainda chamou a cantora brasileira de “amiga”. Esse termo vindo da ‘Rainha do Natal’ não é para muitos, não.

O encontro da ‘Rainha do Natal’ com a ‘Girl From Rio’

Com a visibilidade internacional voltada à Anitta, a ‘Girl From Rio’ já surgiu rodeada de diversos artistas de fora. Não é novidade para ninguém que a cantora está sendo reconhecida mundialmente a cada trabalho realizado.

Como consequência do reconhecimento, é natural que haja envolvimento com outros artistas estrangeiros. A cada aparição de Anitta com alguém do outro lado, os fãs da cantora vão a loucura morrendo de orgulho dos patamares alcançados pela ‘Girl From Rio’.

Próximo ao Natal de 2019, Mariah havia publicado um vídeo em seu Instagram com a presença de Anitta. O encontro das artistas aconteceu em Aspen, nos Estados Unidos. Em pedido, a cantora norte-americana solicitou que Anitta mandasse uma mensagem em português. A ‘Girl From Rio’, assumidamente fã de Mariah, sem fingir costume, estava visivelmente emocionada por estar ali.

“Estou vivendo o melhor dia da minha vida”, comentou a brasileira.

Mariah estava superanimada com o encontro entre ela e a brasileira e soltou: “Eu não entendo português, mas a amo. Ela é linda! Estamos felizes de nos encontrar aqui no Natal.