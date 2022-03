Will Smith e Chris Rock estão ‘de bem’, diz rapper; veja o que ator escreveu nas redes sociais

Will Smith deu um bofetão em Chris Rock. Foto: Reprodução

O tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante a apresentação do Oscar 2022 dominou os noticiários e as redes sociais na última segunda-feira (28). Mas, ao que parece, os dois já estão “de bem”.

Segundo o rapper Sean “Diddy” Combs, um suposto amigo da dupla, eles já resolveram suas diferenças longe dos holofotes.

“Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso. É tudo amor, eles são irmãos” disse “Diddy” durante uma festa da revista Vanity Fair para o portal Page Six.

Desculpas

Durante o seu discurso ao receber o prêmio de melhor ator, Will se desculpou com todos, menos com Rock.

Will Smith após ganhar o Oscar de Melhor Ator. Foto: Reprodução

“Quero me desculpar com a Academia. Quero pedir desculpas a todos os meus colegas indicados. Este é um momento lindo e não estou chorando por ganhar um prêmio”, pontuou Smith.

No entanto, ontem, em suas redes sociais, o ator escreveu um longo texto no qual condenou o próprio comportamento e pediu desculpas direcionadas ao comediante que agrediu.

“A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente”, afirmou em seu perfil no Instagram.

“Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, completou.

O que houve, afinal?

Will deu um tapa em Chris após uma piada do humorista sobre a alopecia da esposa, Jada Prinkett-Smith.

“Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca”, gritou o ator, após dar o “bofetão”, ao vivo.

Jada e o também ator Denzel Washington tiveram que acalmar Will.