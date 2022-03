Web celebra a estreia do remake da novela ‘Pantanal’, na Globo

Joventino (Irandhir Santos) e José Leôncio (Renato Góes) no "Pantanal" (VICTOR POLLAK/Divulgação/Globo)

A estreia do remake da novela “Pantanal” elevou os índices de audiência da Globo no horário nobre e também fez o público comentar muito sobre o primeiro capítulo nas redes sociais.

Escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e exibida pela TV Manchete em 1990, a nova versão, que foi desenvolvida por Bruno Luperi (neto do autor da primeira versão), chegou com uma grande responsabilidade aos olhos da direção da emissora, mas também uma grande expectativa do público, que estava atento aos detalhes.

Em "Pantanal", Joventino ( Irandhir Santos ), após trazer os bois "no feitiço" (Divulgação/Globo)

Num primeiro momento, o remake de “Pantanal” chama a atenção pela fotografia, já que as cenas exibidas no capítulo de estreia trazem lindas paisagens e mostram, até o momento, que a história continuará fiel ao que Benedito Ruy Barbosa apresentou em 1990.

Ainda no início do folhetim, o público se emocionou com a homenagem a Paulo Gorgulho, que interpretou Zé Leôncio da versão original. Na cena, ele faz uma singela passagem de bastão para o remake, que substitui “Um Lugar ao Sol”.

Joventino ( Irandhir Santos ) chega ao Pantanal (Divulgação/Globo)

Outro momento muito comentado pela audiência da Globo foram as cenas que envolvem José e Joventino Leôncio. Os noveleiros de plantão elogiaram muito a troca que aconteceu entre os atores Irandhir Santos (Joventino) e Renato Góes (José). A sinergia entre eles pode ser sentida em cada momento exibido no capítulo desta segunda-feira (28), que teve 1h30 de duração.

Outra cena impactante foi a que Joventino tenta capturar um marruá sem laço. No Twitter, um fã disse: “Até agora Pantanal está linda demais. E que ator fantástico é Irandhir Santos”.

AS REAÇÕES

Imagino a emoção do Paulo Gorgulho gravando essa participação, 32 anos após a novela que o tornou nacionalmente conhecido... #Pantanal — Duh Secco (@DuhSecco) March 29, 2022

Que lindo primeiro capítulo. Fotografia de encher os olhos, passagens de tempo delicadas, imagens de tirar o fôlego e um Irandhir Santos em total estado de graça que dominou todas as cenas. Fora a abertura primorosa e com Maria Bethânia. Que capricho! Que show! #Pantanal. pic.twitter.com/JMpXPUKyLO — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2022

Simplesmente Irandhir Santos, um dos maiores atores brasileiro da atualidade, uma revelação do grandioso cinema Pernambucano #Pantanal pic.twitter.com/VHhnqjMR2J — Filho da Rihanna (@danielnascis) March 29, 2022

Até agora, Pantanal tá linda demais. E que ator fantástico é o Irandhir Santos. Eu já queria uma novela inteira só com as aventuras do Joventino. #Pantanal pic.twitter.com/1cz1jqqSc6 — Ex-Thalinho (@thethales) March 29, 2022

Irandhir Santos está em outro patamar na teledramaturgia.#pantanal pic.twitter.com/l8yRTBTApx — micheline oliveira (@michelineline) March 29, 2022

Que coisa linda essa cena de passagem de bastão do Paulo Gorgulho. Ele virou estrela da noite pro dia na versão original. Merecia essa exaltação #pantanal — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) March 29, 2022

AUDIÊNCIA

Joventino (Irandhir Santos) em cena do remake da novela "Pantanal" (Divulgação/Globo)

A estreia da novela “Pantanal”, na Globo, alcançou as expectativas da direção da emissora. Nesta segunda-feira (28), a história fez os números subirem em cinco pontos, logo nos primeiros 10 minutos de exibição, em comparação ao “Jornal Nacional”.

Na média, foram 27,8 pontos conquistados no primeiro dia, com picos de 30 pontos em São Paulo e 32 no Rio de Janeiro. Já a novela “Um Lugar ao Sol”, que foi a antecessora do remake, chegou a marcar 22 pontos.

