‘Solanoverso’: Em férias da novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Mateus Solano aproveita companhia de irmão idêntico que não via há mais de dois anos

Após as gravações de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, o ator global Mateus Solano decidiu esticar as pernas e passar suas férias na Bélgica. Entretanto, não foram aquelas férias comuns, mas sim um momento especial de matar a saudade.

Ao visitar o irmão que não via há mais de dois anos, Mateus Solano registrou alguns de seus momentos juntos com Gabriel Schenker na Bélgica. Em seus stories no Instagram, o ator deu alguns clicks e compartilhou uma foto de uma das apresentações do irmão nos palcos de Bruxelas com a frase: “Te amo e amo teu trabalho.”

Reprodução/Instagram

Grabriel Schenker é um dançarino bem-sucedido que mora na Bélgica há mais de 10 anos. O bailarino descobriu sua arte aos 14 anos de idade. Ele entrou para a companhia de Deborah Colker, no Rio, e depois de três anos foi estudar na Europa, em P.A.R.T.S. Hoje, com 39 anos de idade, o irmão de Mateus Solano brilha nos palcos de Bruxelas.

O ator de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ fez diversas declarações de carinho a Gabriel, com postagens nas redes sociais. Ao assistir apresentação ao lado da irmã, Mariana Carneiro, ele relatou que experienciava ver um número de Gabriel após 20 anos.

Irmão gêmeo?

Nesta última semana, a postagem no Instagram ao lado de Gabriel Schenker deu o que falar nos comentários. Mateus Solano recebeu uma enxurrada de registros de seus seguidores apontando a semelhança física do ator com o dançarino. Ele foi muito questionado sobre serem gêmeos ou não.

Apesar da grande semelhança, Mateus Solano é mais velho que o irmão por um ano e alguns meses. Mas realmente é difícil não fazer esse questionamento. O ator de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ nem precisa ir muito longe se quiser encontrar sósias por aí, ou até mesmo o ‘Solanoverso’, sendo que já existe um na própria família.