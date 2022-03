Scooby diz que não consegue pedir votos ao público do ‘BBB’: ‘Tenho esse defeito’

Scooby está no paredão do 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Pedro Scooby enfrena logo mais o paredão “BBB 22″. Apesar disso, não pediu apoio para si mesmo no raio-x da manhã desta terça-feira (29), dizendo confiar na decisão do público.

“Hoje é dia de eliminação. Bom, eu sou sempre péssimo pra falar de mim. Tenho esse problema, esse defeito. Não consigo ficar falando de mim nem ficar pedindo nada”, disse.

O surfista continuou: “Acho que as pessoas acompanharam minha trajetória aqui e o público vai saber, melhor do que qualquer um, se eu mereço ficar ou não. Mas desde já, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão torcendo por mim, que vibraram quando aconteceu uma coisa boa comigo aqui. ‘Tamo’ junto”.

Por fim, ele agradeceu familiares e amigos, além de torcer para que Paulo André, seu parceiro no jogo e também emparedado, permaneça na casa. “Um beijo no coração de vocês. Tomara que o ‘Peazitcho’ [Paulo André] fique. E é isso.”

Scooby fuma ou não fuma maconha?

Recentemente, alguns fãs do reality show da Globo começaram a questionar se Scooby fuma maconha, já que, no ano passado, ele afirmou que fazia uso medicinal da maconha e que utiliza o canabidiol, um componente da Cannabis, para conseguir dormir.

Cintia Dicker, esposa de Scooby, foi às redes sociais e afirmou que o marido não fuma maconha, diferente do que alguns de seus seguidores acreditam. “O Pedro não fuma maconha. Ele é assim mesmo, do jeito que ele é, mas ele não fuma, podem confiar”, disse ela nos Stories do Instagram.

Paredão da noite

Pedro, PA e Lucas estão no 10º paredão do “BBB 22″.

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.

