Registro mostra ‘reação inusitada’ do influencer ​​Luva de Pedreiro ao se encontrar com Ronaldinho Gaúcho; confira

Um registro mostra a reação emocionante do influencer Luva de Pedreiro ao se encontrar com o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

O encontro entre as duas estrelas ocorreu nesta segunda-feira e foi compartilhado nas redes sociais.

Iran Ferreira, responsável pelo perfil @luvadepedreiro, é um grande fã de Ronaldinho e no momento utilizou uma camiseta do clube Barcelona.

Crédito (Reprodução Instagram)

O registro acabou viralizando nas redes sociais e já conta com mais de 5 milhões de curtidas no Instagram.

“Nem 5G aguenta o peso dessa foto! RECEBA!”, “Que encontro maravilhoso!” e “Maravilhoso essa dupla” foram alguns dos comentários na publicação. Confira postagem:

“Eu sou muito grato a Deus, meus seguidores e toda minha equipe. Obrigado meu Deus! Nunca imaginei ir na casa dele e conversar meus dedos travaram kkkkk”, escreveu o jovem no Twitter.

Fenômeno nas redes, o perfil de Iran já conta com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram.

Em grande feito, Luva de Pedreiro é um dos poucos usuários na rede social que são seguidos pela página oficial do Instagram (são apenas 113 no mundo).

O perfil oficial do Instagram já conta com quase 500 milhões de seguidores, sendo o mais popular do mundo.

Crédito (Reprodução Instagram)

Influencer Luva de Pedreiro: grande sucesso nas redes socais

Com apenas 20 anos e de origem humilde, Luva de Pedreiro se tornou febre nas redes sociais com seus vídeos.

Ele é natural de Quijingue, pequena cidade no interior da Bahia, que fica a cerca de 300 quilômetros de Salvador. Veja: