Paolla Oliveira compartilha ensaio na Grande Rio, após críticas sobre forma de sambar

Após sofrer críticas na internet, a atriz Paolla Oliveira resolveu provar que “tem samba no pé”. A rainha de bateria da Grande Rio passou a postar vídeos dos ensaios da agremiação, de momentos em que aparece dançando e brilhando com a escola.

“Nosso ensaio foi na rua, com energia, calor, cor, sorrisos. Carnaval é alegria, é vontade, união. Só vale a pena se for assim. Reinar de verdade pra mim é estar com vocês! Estamos com muita vontade, né Grande Rio?”, escreveu Paolla, em uma das postagens.

Veja um dos momentos do último ensaio (a partir da segunda imagem):

Anteriormente, internautas vinham comparando a performance de Paolla com passistas da comunidade carioca, criticando a falta de destaque que se espera de uma rainha de bateria.

A atriz não foi a única a sofrer críticas pela forma de sambar. A cantora e ex-BBB Gabi Martins também recebeu comentários negativos - inclusive da ex-modelo e ex-Fazenda Solange Gomes.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

