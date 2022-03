‘Pantanal’: Cena de sexo na estreia do remake gera polêmica e memes na web

O remake da novela “Pantanal” estreou, nesta segunda-feira (28), na Globo e agradou o público, seja pela história ou pela natureza exibida nas cenas que foram ao ar no primeiro capítulo da trama.

Mas, além disso, os internautas que assistiram o folhetim de Bruno Luperi também ficaram chocados com a cena onde o personagem José Leôncio perde a virgindade com uma prostituta.

No remake da Globo, a cena com o jovem Zé Leôncio foi mais longa do que a original, exibida em 1990, na TV Manchete, durante quatro minutos, contra um minuto da primeira versão.

Drico Alves vive José Leôncio jovem, no remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Exibida no começo do remake de “Pantanal”, a cena coloca o protagonista, ainda na adolescência, dentro de um bordel, mas, diferente do folhetim da TV Manchete, onde a prostituta tem mais de 40 anos, nesta versão a garota tem uma idade próxima à de José.

Além disso, um detalhe chamou a atenção dos internautas que assistiram a estreia da novela da Globo: o cinto da calça do protagonista parece ser um pênis, algo que acabou indo parar na internet, é claro Vale lembrar que José Leôncio jovem foi interpretado por Drico Alves, que surpreendeu a audiência da emissora carioca.

José Leôncio de #pantanalnaglobo conhece sua primeira mulher na currutela da Jacutinga de Renascer. Entenderam? Primeira referência de muitas q virão homenageando outras novelas de Benedito Ruy Barbosa #pantanal Isso é tão Aguinaldo Silva 🤭🤭😂😂 pic.twitter.com/fwkYsNJV5H — roddysta 🔥🍺❌ (@roddysta) March 29, 2022

AUDIÊNCIA

A estreia da novela “Pantanal”, na Globo, alcançou as expectativas da direção da emissora. Nesta segunda-feira (28), a história fez os números subirem em cinco pontos, logo nos primeiros 10 minutos de exibição, em comparação ao “Jornal Nacional”.

Na média, foram 27,8 pontos conquistados no primeiro dia, com picos de 30 pontos em São Paulo e 32 no Rio de Janeiro. Já a novela “Um Lugar ao Sol”, que foi a antecessora do remake, chegou a marcar 22 pontos.

CONFIRA ALGUMAS REAÇÕES

boatos que o drico alves trocou um papel em poliana por essa participação em pantanal, já que ele é best do Rogério Gomes, agora o papinha saiu da globo e o drico vai ficar desempregado #Pantanal pic.twitter.com/tqwuHiT0cV — ber marruá (@itbernardo) March 29, 2022

gente esse menino era uma criança vestida de goku até semana passada #Pantanal pic.twitter.com/bEVE2CAVDz — vic das au's || KRISTEN OSCAR NOMINEE 🏆 (@twigirlrk) March 29, 2022

Olha, o Yuri o menino que fazia cosplay de Goku em a Força do Querer kkkkkkk #Pantanal — Michelle ♡✨ (@Mih_Oliveira90) March 29, 2022

Esses dias eu vi na tv como uma criança e agora está fazendo cenas quentes. Por quanto tempo eu dormi?#Pantanal pic.twitter.com/tH4YlVgkU1 — Só Treta #BBB22 💣 (@sotretacelebs) March 29, 2022

