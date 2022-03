Onde assistir os ganhadores do Oscar 2022 via streaming

A cerimônia de premiação do 94o Oscar, que aconteceu no último domingo, 27, no Dolby Theatre, de fato não apresentou grandes surpresas. Na verdade, o episódio que mais chamou a atenção, tanto de quem assistia à cerimônia ao vivo, quando dos cinéfilos que acompanhavam em casa, foi o bofetão que o ator Will Smith deu no humorista Chris Rock.

Porém, se você esperou a premiação acontecer para dar uma olhada nos filmes que ganharam a estatueta mais cobiçada do cinema, seguem aqui os filmes que foram premiados e onde encontrá-los nas plataformas de streaming.

‘CODA: No Ritmo do Coração’

Ganhador do Oscar de Melhor Filme e Melhor Ator Coadjuvante. Está disponível na Apple TV.

‘Ataque dos Cães’

Ganhador do Oscar de Melhor Direção. Está disponível na Netflix.

‘Os olhos de Tammy Faye’

Ganhador do Oscar de Melhor Atriz e de Melhor Cabelo e Maquiagem. Disponível no Star Plus.

‘King Richard: Criando Campeãs’

Ganhador do Oscar de Melhor Ator. Disponível na HBO Max.

‘Amor, Sublime Amor’

Ganhador do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Disponível no Disney Plus.

‘Duna’

Ganhador do Oscar de Design de Produção, Edição e Montagem, Efeitos Visuais, Fotografia, Som, Trilha Sonora original. Disponível na HBO Max.

‘Cruella’

Ganhador do Oscar de Melhor Figurino. Disponível na Disney Plus.

‘Encanto’

Ganhador do Oscar de Melhor Filme de Animação. Disponível na Disney Plus.