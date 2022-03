Novela ‘Pantanal’ estreia com cena de cobra gigante e web reage

Uma das cenas mais marcantes do primeiro capítulo da novela “Pantanal”, que estreou, nesta segunda-feira (28), na Globo, foi onde José Leôncio (Renato Góes) e Joventino (Iradhir Santos) encontram uma sucuri no meio da mata.

Neste momento da novela, Joventino e Zé estão descobrindo o Pantanal e pensando em construir uma vida no local e, ao descerem de seus cavalos, eles se deparam com a cobra. Receoso, o filho pega uma arma para matar a sucuri, que está rastejando pela floresta, mas o pai calmamente pede para que ele não atire.

Irandhir Santos/ Osmar Prado. O velho do rio, virarão essa sucuri... Durante a novela. #Pantanal 🐍✨ https://t.co/NYGbuJ8ptl — Gabriel Oliveira #Pantanal (@booyfromrio) March 29, 2022

Em seguida, o velho Joventino (Iradhir Santos) abaixa e encara o bicho e afirma que ela [a sucuri] não está querendo fazer nada com os peões e que logo ela vai seguir o seu rumo.

Tal cena levou muita comoção e reflexão à audiência da novela da Globo, que logo correram para as redes sociais para repercuti-la.

No Twitter, um perfil comentou: “Atuação de milhões do boi e da sucuri da novela ‘Pantanal’”. Já outro escreveu: “Tô bem nostálgico hoje com a estreia do remake de Pantanal. Não vou ver. Essa novela me fascinava, eu era pequeno e ficava vidrado na frente da TV criando um mundo cheio de bichos. O auge era quando aparecia a sucuri, que depois descobri que chamava Rafaela. Ah, o tempo”.

ALGUMAS REAÇÕES

Atuação de milhões do boi e da sucuri da novela Pantanal #Pantanal pic.twitter.com/1khdRV2zkF — Fernanda Nanda (@Fernand74927511) March 29, 2022

Tô bem nostálgico hoje com a estreia do remake de Pantanal. Não vou ver.

Mas essa novela me fascinava, eu era pequeno e ficava vidrado na frente da TV criando um mundo cheio de bichos. O auge era quando aparecia a sucuri, que depois descobri que chamava Rafaela.

Ah, o tempo... — Arqueano (@ContaQuase) March 29, 2022

Sucuri estrela da novela Pantanal!!!! https://t.co/pwhIPJsyHC — azael pompeu (@PompeuAzael) March 29, 2022

Meu maior medo em #Pantanal é saber como acontecerão essas transformações de Juma em Onça e do Velho do Rio em Sucuri ao longo da novela.



Porque em 1990 era a maior vergonha alheia. — Diego Marruá 🐆 (@uaidiegocesar) March 26, 2022

AUDIÊNCIA

A estreia da novela “Pantanal”, na Globo, alcançou as expectativas da direção da emissora. Nesta segunda-feira (28), a história fez os números subirem em cinco pontos, logo nos primeiros 10 minutos de exibição, em comparação ao “Jornal Nacional”.

Na média, foram 27,8 pontos conquistados no primeiro dia, com picos de 30 pontos em São Paulo e 32 no Rio de Janeiro. Já a novela “Um Lugar ao Sol”, que foi a antecessora do remake, chegou a marcar 22 pontos.

Drico Alves vive José Leôncio jovem, no remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

O PRIMEIRO CAPÍTULO

O remake de “Pantanal” estreia, nesta segunda-feira (28), na Globo, após o “Jornal Nacional” e o primeiro capítulo será cheio de surpresas para os fãs de novela.

No capítulo de hoje, o velho Ceci (Paulo Gorgulho) começa a dar sinais de cansaço e seu amigo Joventino (Irandhir Santos) pede para que ele se aposente, mas ele insiste que seguirá trabalhando.

O tempo passa, e Joventino assume o lugar deixado por Ceci e, junto com um time de peões, ele segue ao lado do filho rumo ao Pantanal, onde resolvem viver. Nesta fase, Joventino compra terras no local e entende que é ali que passará o resto de sua vida.

Joventino ( Irandhir Santos ) chega ao Pantanal (Divulgação/Globo)

Longe dali, quem também sofre com as voltas que a vida dá são Gil (Enrique Diaz) e Maria (Juliana Paes). O casal, que já havia perdido dois filhos na luta por terras, perde o terceiro, Chico (Túlio Starling), após uma disputa por terras desta vez compradas, mas na mão de um golpista. Gil vinga a morte do filho matando o fazendeiro, dono das terras, e foge do Sarandi, no Paraná, ao lado de Maria, rumo ao Mato Grosso do Sul.

Após a morte de Chico (Túlio Starling), Maria ( Juliana Paes ) e Gil ( Enrique Diaz ) chegam ao Pantanal (Divulgação/Globo)

No Pantanal, o casal conhece Eugênio (Almir Sater), dono de uma chalana que os leva ao local, onde encontram uma tapera supostamente abandonada. Resolvem ficar por ali mesmo, sem saber que a tapera está dentro das terras de José Leôncio.

O remake da novela “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi, baseado na novela original de Benedito Ruy Barbosa, seu avô.

