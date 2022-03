No paredão do ‘BBB 22’, Lucas afirma que foi ‘traído’ pelos amigos

Lucas Bissoli, o rei da piscadinha do “BBB 22″, não está nada feliz em fazer parte do 10º paredão do reality show. Com a possibilidade de ser o próximo a deixar a casa, o brother resolveu falar de seus sentimentos para Eslovênia.

Durante conversa com a ficante, Lucas acabou afirmando que se sente traído pelos amigos do quarto grunge, já que não foi protegido por eles, como ele estava imaginando.

“Se eu estivesse entre amigos, eu estaria ali me divertindo. Mas não estou entre amigos. Você entende? Se você estivesse no lollipop e estivesse no paredão, as pessoas estariam te dando apoio”, desabafou o estudante de medicina.

Lucas é eleito o perdedor do ‘BBB 22′ em jogo da discórdia Globoplay (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra Jojo Todynho debochando do quadro ‘Dança dos Famosos’

Para Lucas, o problema é que ele não se identificou com ninguém dentro da casa e por isso, está sozinho no “BBB 22″. Arrependido de puxar Elieser, Lucas disse ainda que deveria ter puxado um dos meninos do quarto grunge.

“Podia ter dado o contragolpe em um dos meninos na hora. Uma coisa é você saber que eles vão votar. Outra coisa é você ver que eles votaram. É totalmente diferente, porque acredito que, até o último minuto, na hora de votar, você pode mudar, entendeu? Por isso que, às vezes, você falar que não vota em alguém é muito difícil”, afirma Lucas, que sentiu traído pelos amigos.

O PAREDÃO

Paulo André e Pedro Scooby estão ao lado de Lucas no 10º paredão do “BBB 22″.

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.

LEIA TAMBÉM: Indignada, Carla Diaz fala que não sofreu agressão do namorado