Momento de emoção: Carolina Haddad anuncia chegada de filho adotivo no Brasil com registro em redes sociais

A adoção tem sido uma decisão recorrente da vida de artistas e famosos. Desta vez foi Caroline Haddad quem anunciou a vinda de seu filho adotivo ao Brasil com Lucas Sônego nas redes sociais, na sexta-feira (25).

Caroline adotou Tendai Haddad Sônego em Malawi, um país de muita vulnerabilidade econômica na África. De acordo com o portal CARAS, a influenciadora digital teve sua história iniciada em 2017 quando pensava em ser mãe. Em 2018 ela chegou a engravidar, porém perdeu o bebê após três meses de gestação.

Segundo o portal CARAS, Caroline voltou a buscar diversos caminhos para poder ser mãe, porém teve diagnóstico de menopausa.

“Eu continuava tendo essa esperança dentro de mim. Um dia cheguei para o Lucas e falei para a gente tentar mais uma vez, mas ele disse que não, pois estávamos dando murro em ponta de faca e esse era um sinal de Deus para seguirmos um outro caminho, que foi o da adoção”, contou a influenciadora.

Veja mais: ‘Solanoverso’: Em férias da novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Mateus Solano aproveita companhia de irmão idêntico que não via há mais de dois anos

Ao entrar para fila de adoção no interior de São Paulo, Campinas, a burocracia do processo causou muita demora para que a influenciadora realizasse o ato de adotar.

A burocracia no processo

Caroline então percebeu que os processos burocráticos em um país africano geralmente são mais rápidos e decidiu que tomaria essa direção.

O processo se iniciou assim que Caroline entrou em contato com um advogado especialista em adoração internacional. Sendo assim, toda a documentação e critérios foram realizados.

“Existe todo um critério e documentações para adoção na África, fizemos tudo direitinho, veio a pandemia que desacelerou o processo. Esperamos todo o ano de 2020 para que o Tendai pudesse abrir as fronteiras e a gente ir para lá, e finalmente no final de 2020 conseguimos ir. Levamos o projeto ‘AMARmita’, ajudamos o orfanato e pudemos conhecer nosso filho, o encontro mais lindo de nossas vidas”, disse a influenciadora.

Ao receberem as opções disponíveis para adoção, o pequeno Tendai foi quem chamou a atenção do casal. Sendo assim, Caroline e Lucas decidiram dar um lar ao pequenino.

A chegada de milhões

Caroline relembrou o momento em que pode ver e tocar seu filho, o classificando como mágico. Entre tantas opções de crianças para a adoção, o coração de Caroline e Lucas sabiam que o pequeno Tendai estaria destinado a viver com eles, fazendo parte de sua família.

A influencer postou a seguinte legenda na postagem com uma declaração emocionante:

“Encho a boca ‘pra’ dizer que é MEU FILHO, e assim será para todo o sempre! Está chegando o momento que eu mais esperei – chegar em casa com meu filho nos braços. Ter a alegria de mostrar o quarto dele, a casa dele, os cachorros dele, a família dele! Ah, Tendai… você é luz meu amor! Eu atravessaria o oceano mais milhares de vezes só ‘pra’ te ter comigo! Você ainda não tem muita noção, mas tem um mundo inteiro de amor esperando por você.”

Todo o processo, após muita paciência de ambas as partes, aconteceu durante o ano de 2021 com a espera de que a pandemia se estabilizasse. Após a chegada no Brasil, o encontro da mãe com a criança deixou um registro nas redes sociais de Caroline, marcado com muito amor e história por trás da foto.