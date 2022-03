Jogo da discórdia: desacreditado pela casa, Lucas é eleito o perdedor do ‘BBB 22′

Lucas é eleito o perdedor do ‘BBB 22′ em jogo da discórdia Globoplay (Reprodução)

O jogo da discórdia do “BBB 22″ na última segunda-feira (28) relembrou o início do reality show, quando os brothers formaram seus pódios dos sonhos. Ontem, mais uma vez, eles tiveram de dizer quem gostariam de ver entre os três finalistas da edição e também quem não ganha de jeito nenhum. Lucas assumiu o posto de maior perdedor do game.

“Hoje vocês vão poder remontar os seus pódios, olha que bacana”, anunciou o apresentador Tadeu Schmidt. “O esquema é o mesmo da outra vez, plaquinha de campeão ou campeã para você e a de segundo e terceiro lugar para quem você quer ter ao seu lado na final”, continuou, reforçando ainda a plaquinha negativa.

Lucas, que enfrenta Pedro Scooby e Paulo André no paredão desta noite, foi o mais citado como o brother que “não ganha” o programa. Outro destaque foi Gustavo, que não apareceu em nenhum pódio além do dele mesmo.

Veja as escolhas de cada um dos brothers aqui:

Lucas

1º Lucas, 2º Eslovênia, 3º Natália. Não ganha: Douglas Silva

Pedro Scooby

1º Pedro Scooby, 2º Paulo André, 3º Douglas Silva. Não ganha: Eslovênia

Paulo André

1º Paulo André, 2º Arthur Aguiar, 3º Pedro Scooby. Não ganha: Eslovênia

Eslovênia

1º Eslovenia, 2º Lucas, 3º Eliezer. Não ganha: Paulo André

Eliezer

1º Eliezer, 2º Eslovênia, 3º Natália. Não ganha: Lucas

Douglas Silva

1º Douglas Silva, 2º Pedro Scooby, 3º Paulo André. Não ganha: Eslovênia

Jessilane

1º Jessilane, 2º Lina, 3º Lucas. Não ganha: Paulo André

Gustavo

1º Gustavo, Douglas Silva, Jessilane. Não ganha: Lucas

Linn da Quebrada

1º Linn, 2º Jessilane, 3º Natália. Não ganha: Arthur Aguiar

Natália

1º Natália, 2º Lucas, 3º Jessilane. Não ganha: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar

1º Arthur Aguiar, 2º Paulo André, 3º Pedro Scooby. Não ganha: Lucas

Paredão desta noite

Pedro, Paulo André e Lucas estão no 10º paredão do “BBB 22″.

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.