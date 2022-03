Jim Carrey diz que Will Smith ‘deveria ter sido preso’ por agredir Chris Rock durante premiação do Oscar

Após ocorrido na premiação do Oscar neste domingo (27), alguns artistas se pronunciaram para falar sobre o que acharam a respeito de Will Smith ter dado um tapa no rosto de Chris Rock. Um dos artistas que não poupou sua opinião foi Jim Carrey.

O ator e comediante Jim Carrey falou sobre o episódio polêmico da premiação, em entrevista ao programa ‘CBS Mornings’. Carrey mencionou que Smith deveria ter sido preso por sua atitude no palco do Oscar.

“Eu teria avisado pela manhã que iria processar o Will em 200 milhões de dólares porque aquele vídeo existirá para sempre e será onipresente. Esse insulto irá durar por muito tempo. Se você quiser, pode gritar algo da plateia ou mostrar que não gostou no Twitter, mas você não tem o direito de subir no palco e bater no rosto de alguém porque a pessoa disse palavras.”

Para Jim Carrey, a atitude de Will Smith foi egoísta, pois aquele era um momento especial e muitos trabalharam duro para estar ali.

“Aquilo surgiu do nada porque Will tem algo acontecendo dentro dele que é muito frustrante. Eu desejo o melhor para ele, de verdade. Não tenho nada contra Will Smith. Ele já fez coisas incríveis. Mas aquele não foi um bom momento. Você joga um pano sobre um momento especial para todos. Muitas pessoas trabalharam muito para estar ali. E ter o momento de brilhar delas, de receber um prêmio pelo trabalho que fizeram e não é um trabalho fácil conseguir ser indicado a um Oscar, é preciso muita devoção. Foi um momento muito egoísta que encobriu todo o resto”, completou o ator.

Episódio de agressão no Oscar

Na noite de premiação do Oscar no domingo (27), Will Smith agrediu o comediante Chris Rock após ele ter feito uma piada com a condição de Jada Smith, esposa do ator. Jada possui uma doença chamada alopecia, que provoca queda de cabelos, sendo um dos pontos que o comediante usou em sua piada.

Ao perceber o incômodo gerado em Jada, Will levantou-se de seu assento, deu um tapa no rosto do comediante e pontuou: “Tire o nome da minha esposa da sua boca de m*rda.”

Apesar das apresentações e conquistas na noite de premiações, esse foi ocorrido que marcou o Oscar de 2022. A princípio, ninguém teria acreditado no que aconteceu, levando o momento até mesmo como uma atuação. Porém, de fato não foi encenação.

Já na segunda-feira (29), Will Smith se desculpou em suas redes sociais e explicou o motivo da agressão. “Meu comportamento na premiação na última noite foi inaceitável e sem desculpas. Piadas sobre mim são parte do meu trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para eu aguentar e reagi de forma emotiva”, registrou o ator.