Filho de Paulo Zulu herda beleza e segue carreira de modelo do pai

Patrick Mallmann, filho de Paulo Zulu, mostrou que, além da beleza, herdou o talento profissional do pai. O jovem modelo, de 19 anos, passou a ser representado por três agências diferentes: uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo e uma terceira em Florianópolis, em Santa Catarina, Estado onde vive. As informações são do site “Extra”.

Patrick é filho da também modelo Cassiana Malllmann. Começou sua carreira recentemente, no final do ano passado, mas já colhe os frutos.

Segundo o Extra, ele tem nada menos do que 1,87m de altura e veste manequim 42, além, é claro, de um belo par de olhos azuis.

Patrick é o filho mais velho de Paulo Zulu, que tem outros dois meninos.

“A profissão dos meus pais influenciou muito na minha decisão de querer seguir a carreira de modelo. Desde quando eu estava no nono ano, meu pai me incentivava, falando que eu tinha potencial. Mas eu nunca acreditei muito nisso. Só em julho do ano passado, fui para o Rio com ele e encontrei o Serginho, que fez o meu primeiro book, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Não imaginava que poderia acontecer”, disse Patrick em entrevista a “Quem” em janeiro deste ano.

Ainda ao veículo, Patrick afirmou que ainda não sabe se vai atuar, como o pai. “Nunca pensei muito sobre ser ator porque é algo que nunca me vi fazendo como profissão em si. Mas, como ainda estou no início da carreira, tudo pode mudar. Estou aberto a qualquer possibilidade, a fazer algo mais comercial como modelo ou fashion. E a atuação eu ainda preciso aprender, porque nunca fiz nenhum curso.”

Pai ‘no shape’

Paulo Zulu exibe corpo em forma aos 58 anos Instagram (Reprodução)

Não é só Patrick que está em ótima forma. Zulu, aos 58 anos, também costuma mostrar corpo sarado pelas praias do Rio de Janeiro, onde gosta de surfar.

Modelo e também ator, ele participou de novelas como “Laços de Família” e “Mulheres Apaixonadas”.

Zulu é casado com Elaine Quisinski, com quem tem um filho de dez meses atrás, Kiron.

Ele também é pai de Derek, de 16 anos, frutos de seu primeiro casamento com Cassiana, com quem ficou por 23 anos até a separação, em 2015.