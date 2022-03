Filha de Sabrina Sato na Globo? Zoe manda recado super fofo no programa ‘Domingão com Huck’

Imagine só quanto amor: A filhinha de Sabrina Sato mandou um super recado para a mamãe ‘prá lá’ de fofo neste domingo (29) em programa do Luciano Huck, no ‘Domingão com Huck’.

Ao voltar as telinhas da Globo e prestes a estrear em dois programas no GNT, desta vez Sabrina Sato foi a audiência de sua filha, Zoe, ao receber recado durante o programa ‘Domingão do Hulk’. Em depoimento para a mamãe, a menina aparece em vídeo dizendo a seguinte frase: “Eu te amo, parabéns. Obrigada mamãe Sabrina, você é muito legal, muito carinhosa... você é minha mãe muito bonita!”

Zoe possui três anos de idade e é fruto do relacionamento entre Sabrina Sato com o ator Duda Nagle.

Emocionada após depoimento da filha, Sabrina falou sobre o que significou se tornar mãe para ela. “Acho que o que eu fiz de melhor até hoje na minha vida foi ser mãe. Foi o que mais tremi na base, me dediquei, o que me dá a maior alegria. Ela faz eu fazer coisas que eu nunca imaginei. É bom demais!”

A ex-BBB e apresentadora que comentou sobre sua volta à emissora, havia sido anunciada embaixadora do Globoplay juntamente com Juliette e Paulo Vieira.

Sabrina nas telinhas

Com uma carreira já consolidada na televisão, o que muita gente nova não sabe é o fato de que Sabrina já participou do reality na casa mais vigiada do Brasil. Eliminada na oitava semana da edição, a apresentadora integrou ao elenco do ‘Big Brother Brasil’ no ano de 2003. Apesar de não ter levado o prêmio para a casa, firmou sua carreira que permanece intacta até os dias de hoje.

Durante o programa ‘Domingão com Huck’, a apresentadora falou sobre a alegria de comentar sobre a edição do ‘BBB 22′ com a participação da última eliminada, Laís Caldas. “Não estou nem acreditando, é o primeiro ‘BBB’ que estou comentando”, disse.

Sabrina se referiu à sua volta como um recomeço e não escondeu sua felicidade. Luciano Huck também a convidou para voltar mais vezes ao programa, inclusive como integrante da ‘Dança dos Famosos’. Com um convite desses, a expectativa fica lá em cima.