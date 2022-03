Entenda o relacionamento aberto de Will Smith e sua esposa, Jada

O relacionamento de Will Smith e sua esposa, Jada Pinkett Smith, ganhou os holofotes desde a noite do último domingo (27), quando o ator simplesmente levantou de sua cadeira na plateia do Oscar 2022, foi até o palco e deu um tapa na cara de Chris Rock após o comediante fazer uma “piada” com a alopecia da amada. Muitos acharam o ímpeto de Will em defender a mulher admirável, e seu relacionamento fora dos padrões convencionais voltou a ser alvo de curiosidade.

Will e Jada vivem um relacionamento aberto. O ator já disse que, na maior parte da união dos dois, a monogamia foi uma escolha. Houve, porém, longas discussões sobre o que seria perfeito em uma relação.

O casal está junto desde 1997 e, em 2021, revelou publicamente que optou por viver um casamento não-monogâmico. Jada, aliás, teve um affair de anos com o rapper August Alsina enquanto era casada com Will.

Alsina era amigo do primeiro filho de Will e Jada, Jaden. Ele chegou a dizer, em entrevista a Anglea Yee, que tinha o aval do ator para se relacionar com a também atriz.

Atualmente, o casal diz que vive uma parceria que transcende o casamento.

‘De bem’ com Chris

Após a cena que chamou a atenção do mundo inteiro na premiação do Oscar, Will e Chris parecem estar “de bem”.

Segundo o rapper Sean “Diddy” Combs, um suposto amigo da dupla, eles já resolveram suas diferenças nos bastidores.

“Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso. É tudo amor, eles são irmãos” disse “Diddy” durante uma festa da revista Vanity Fair para o portal Page Six.

Ontem, em suas redes sociais, Will escreveu um longo texto no qual condenou o próprio comportamento e pediu desculpas direcionadas ao comediante que agrediu.

“A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente”, afirmou em seu perfil no Instagram.

“Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, completou.