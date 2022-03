‘Elite’ terá primeiro ator trans do elenco; conheça Ander Puig

A série “Elite” está prestes a retornar para sua quinta temporada na Netflix, a partir de abril. Dentre as várias novidades no elenco, está o ator Ander Puig.

O jovem catalão interpretará um garoto trans, ainda sem nome revelado. Ele será o primeiro ator transgênero do cast da badalada produção espanhola.

No início do mês, Puig estreou na televisão com a série “To be or not to be”, do canal espanhol Playz. Em seu primeiro papel, já carregou a responsabilidade de ser protagonista.

“Acho que vou ter que enfrentar situações negativas por causa de pessoas que não respeitam as pessoas trans, mas acima de tudo quero que isso seja visto”, disse o ator, em entrevista ao portal Shangay.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

