‘Cavaleiro da Lua’ traz mitologia egípcia para universo de heróis da Marvel

A Disney Plus estreia, nesta quarta-feira (30), uma nova série do selo Marvel, “Cavaleiro da Lua”. A produção é protagonizada pelo ator Oscar Isaac, rosto conhecido pelos fãs do gênero por participações em “Star Wars”, “Duna” e “X-Men: Apocalipse”.

A história segue Steven Grant e Marc Spector, ambos dividindo o mesmo corpo. Steven é um funcionário de uma loja de souvenir de um museu egípcio, enquanto Marc é um mercenário e avatar do deus Khonshu.

No início da série, eles precisam enfrentar Arthur Harrow (Ethan Hawke), avatar da deusa Ammit. Sua função é “espalhar a palavra” dela pelo mundo, junto com outros diversos servos da divindade.

Khonshu e Ammit encaram a justiça divina sobre as ações humanas de formas distintas: o primeiro é o deus da lua e escolhe julgar os homens na hora da morte, enquanto a segunda prefere fazer isso ainda em vida, analisando ações passadas e futuras. Por isso, Ammit é conhecida como “devoradora de almas”.

Naturalmente, seus avatares também são antagonistas. Contudo, ao mesmo tempo em que Arthur e Marc precisam se enfrentar, Marc também precisa lidar com a confusão de Steven - que descobre muito depois o que está acontecendo de fato.

Nesse sentido, Oscar Isaac entrega uma performance em que é fácil distinguir quem é quem em cena. Acostumado a esse universo de super-heróis, o ator sabe dosar entre comédia e ação, sem parecer caricato. Isaac consegue sustentar bem os personagens nas diversas cenas em que aparece sozinho.

Nos dois primeiros episódios - liberados para a imprensa recentemente em sessão exclusiva - a série apresenta um ritmo acelerado. Cumpre seu papel em apresentar bem o mundo de Steven, mas demora a liberar pontos para que o espectador se interesse por Marc, tornando-o apenas um peso irritante, nestes primeiros momentos da série.

O mergulho na cultura egípcia ainda é raso, mas tem potencial para aprofundamento. Com um panteão rico, os deuses do Egito podem ser o principal fator de atração da nova série.

Ao mesmo tempo, quem busca por narrativas de super-heróis com doses reduzidas de comédia, talvez encontre isso em “Cavaleiro da Lua” - caso mantenha o ritmo dos dois primeiros episódios.

Além de Oscar Isaac e Ethan Hawke (”Antes do Amanhecer”), estão no elenco também May Calamawy (”Rami”), Gaspard Ulliel (”Hannibal, a Origem do Mal”), F. Murray Abraham (”O Grande Hotel Budapeste”) e Sofia Danu (”O Sequestro de Daniel Rye”).

“Cavaleiro da Lua” é uma série limitada, de seis episódios. A maioria dos capítulos foram comandados pelo diretor egípcio Mohamed Diab, primeiro cineasta do Oriente Médio a assumir a cadeira de diretor de um projeto da Marvel Studios. Justin Benson e Aaron Moorhead assinam alguns episódios.

O showrunner da série é Jeremy Slater, responsável por “The Umbrella Academy”, da Netflix. Ele também esteve na equipe de “Quarteto Fantástico” e do live-action de “Death Note”.

Assista ao trailer da série: