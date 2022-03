‘Bridgerton’: 5 diferenças entre os livros e a série da Netflix

Os fãs de ‘Bridgerton’ foram transportados para Londres, no ano de 1813, desde a estreia da série na Netflix, em 25 de dezembro de 2020. Desde então, o mundo da realeza encantou a muitos mostrando um estonteante mundo de bailes sofisticados, poderosas famílias e escândalos da alta sociedade. A série da Netflix se baseia nos oito livros da autora Julia Quinn de mesmo nome. Embora a história das telinhas se espelhe na do referido romance, é certo que existem algumas diferenças.

A autora dos livros concorda com as adaptações feitas e disse à Entertainment Weekly, em 2020, que “uma adaptação palavra por palavra dos meus livros não daria uma ótima série de TV. Mas uma adaptação onde você tem meus personagens e minhas histórias, mas dá uma nova vida é incrível. É de novo, quero dizer, eu não tenho palavras e escrevo palavras para viver, e é apenas – estou tão animada com tudo isso”.

Existem algumas diferenças entre as temporadas até agora lançadas pela plataforma de streaming e os livros da autora. Nós te contamos quais!

A apresentação de Daphne à sociedade de Londres

A apresentação de Daphne Bridgerton à sociedade é descrita como “impecável” e “um diamante de primeira linha”, pela rainha Charlotte. No romance, a apresentação de Daphne não é tão excepcional assim, pois já é sua segunda temporada social e a maioria dos homens da cidade a consideram mais como uma amiga do que uma esposa em potencial.

O irmão mais velho sabia do esquema entre Daphne e o Duque

Anthony Bridgerton é sim super-protetor com Daphne. Diferente do mostrado na série, nos livros o casal compartilha seu esquema secreto com Anthony, que concorda sob três condições: permanecer em segredo, Simon e Daphne nunca estariam sozinhos juntos e Simon jamais pensasse em roubar a honra de Daphne.

Novos personagens foram introduzidos para a série

Siena Rosso, a rainha Charlotte, o príncipe Friederich, a costureira Genevieve Delacroix, o artista Henry Granville e Lord Featherington não são personagens nos romances.

A identidade de Lady Whistledown

É revelada no final da primeira temporada como Penelope Featherington, uma verdade que não é descoberta até o quarto livro, ‘Romancing Mister Bridgerton’.

A gagueira de Simon

Nos romances de Quinn, essa dificuldade na fala não desaparece totalmente, além de não ser Lady Danbury quem o ajuda, mas uma enfermeira chamada Hopkins.