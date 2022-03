‘BBB 22′: Esposa de Pedro Scooby revela se o surfista fuma maconha

Entrar no “BBB 22″ pode ser uma grande jogada para aumentar a popularidade dos famosos, mas também sabemos que quanto mais você permanece no reality show, mais boatos começam a surgir. Quem anda enfrentando isso é Pedro Scooby, que está no 10º paredão do programa.

Recentemente, alguns fãs do reality show da Globo começaram a questionar se o atleta fuma maconha, já que, no ano passado, ele afirmou que fazia uso medicinal da maconha e que utiliza o canabidiol, um componente da Cannabis, para conseguir dormir.

“Você quer saber da Cannabis? Eu apoio o uso, porque eu, por exemplo, não uso da forma recreativa”, disse o famoso na época.

No "BBB 22", Pedro Scooby e Paulo André conversam no quarto grunge (Reprodução/Globo)

Com isso, Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, foi às redes sociais e afirmou que o marido não fuma maconha, diferente do que alguns de seus seguidores acreditam: “O Pedro não fuma maconha. Ele é assim mesmo, do jeito que ele é, mas ele não fuma, podem confiar”, disse ela nos Stories do Instagram.

Segundo Cintia, o perfil dela e de Pedro Scooby receberam muitas perguntas sobre o tema, após ele ser indicado ao paredão do “BBB 22″, no domingo (27): “Veio muito dessa pergunta aí”, declarou ela.

Já no perfil oficial de Pedro Scooby, os administradores responderam algumas perguntas dos fãs do surfista. Um seguidor questionou o que ele pensava sobre o uso da maconha. Em seguida, a resposta foi: “Eu não fumo, mas uso na forma medicinal, uso o CDB (canabidiol) para dormir”.

O PAREDÃO

Paulo André e Pedro Scooby estão ao lado de Lucas no 10º paredão do “BBB 22″.

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.

