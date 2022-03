Atriz de ‘The Last Kingdom’ revela momento ‘assustador’ durante as gravações

Emily Cox como Brida, em cena de 'The Last Kingdom' (Foto: Divulgação)

Em sua última temporada atualmente, “The Last Kingdom” segue entre as séries mais vistas da Netflix no Brasil. A produção trouxe diversos momentos únicos - como a primeira luta entre mulheres.

Stiorra (Ruby Hartley) e Brida (Emily Cox) são as protagonistas deste momento. “Nunca houve duas mulheres lutando entre si na série. Então foi incrível conseguir fazer isso. Nos divertimos muito”, declarou Hartley, em entrevista ao portal britânico Express.

Mesmo gostando, a atriz também afirmou que alguns momentos foram “assustadores”. “Não era necessário muita atuação quando você precisa se entregar. Provavelmente foi uma das minhas coisas favoritas que fiz”, disse.

Ela também reforçou a importância da cena “É por isso que eu gosto dessa série, porque embora fosse assim que teria sido para elas, não acredito que isso significasse que todas as mulheres naquela época estavam ouvindo seus maridos”, finalizou.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

