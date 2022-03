Ator de ‘The Flash’ é preso acusado de desordem pública e assédio

O ator Ezra Miller foi preso em Hilo, no Havaí, acusado de desordem pública e assédio no último fim de semana. De acordo com uma reportagem da imprensa local, Miller foi preso em um bar de karaokê e, de acordo com o relatório policial, o ator causou um clima tenso no local enquanto “gritava obscenidades e, a certa altura, pegou o microfone de uma mulher de 23 anos que estava cantando karaokê. Depois, atacou um homem de 32 anos jogando dardos nele”. De acordo com a polícia local, Miller pagou fiança de $ 500 dólares e foi liberado.

Esta não é a primeira vez que Ezra Miller se envolve em confusão com as autoridades. Em abril de 2020, vazou nas redes sociais um vídeo no qual o ator é visto agredindo e sufocando uma mulher em Reykjavik, na Islândia. Embora o vídeo fosse bastante breve, era possível ver Miller colocando as mãos na garganta da mulher antes de arrastá-la para o chão. Após o incidente, o ator nunca foi investigado.

Ezra Miller está em ‘The Flash’, que chegará aos cinemas este ano. O ator estadunidense de 28 anos Ezra Miller retornará ao seu papel de Barry Allen, o Flash, que fez suas últimas aparições nos filmes ‘Batman V Superman: A Origem da Justiça’ (2016), ‘Liga da Justiça’ (2017) e ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ (2021).

Nem a Warner Bros. nem os representantes de Ezra Miller fizeram declarações sobre a prisão do ator no Havaí. Ainda não se sabe se isso afetará ou não o envolvimento de Miller com seus respectivos papéis na Warner Bros.

Além do papel em ‘The Flash’, o ator está também na franquia ‘Animais Fantásticos’, spinoff de Harry Potter, que tem dada da estreia do terceiro filme agendada para abril.