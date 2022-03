A prova de que o vínculo de amor entre Titi e Bruno Gagliasso é mais forte do que qualquer laço de sangue

Provavelmente você já ouviu a famosa frase “pai é quem cuida e cria”. E, de fato, a expressão faz total sentindo. Pois, nenhum laço sanguíneo está acima do amor que pode ser gerado dentro de um ser humano para com o outro.

E para provar isso, Bruno Gagliasso tem demonstrado atitudes de amor que só um verdadeiro pai poderia aplicar a seus filhos. Com a adoção de Titi e Bless, o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são papais corujas natos, sempre gerando momentos super fofos e de muito amor nas redes sociais.

Adotada em 2016, Titi ganhou não só o coração dos pais, mas também da internet ao esbanjar fofura, graça e inteligência nos registos. Além disso, o casal sempre fez questão de ressaltar o orgulho que sentem por assumirem esse papel na vida de seus filhos.

O laço entre Titi e Bruno

Em homenagem a filha, o ator realizou tatuagens em seu corpo. Há referência ao nome de batismo de Titi, Chissomo, registrado em seu peito, além de ter o rosto da menina estampado em seu braço.

Para Giovanna Ewbank, esposa e mães dos filhos de Bruno Gagliasso, as crianças não possuem diferença entre elas e filhos de sangue. Titi e Bruno se parecem cada vez mais, seja em suas atitudes, trejeitos e manias. A convivência tem construído esse laço de semelhança.

Em projeto da cantora e atriz Manu Gavassi, Titi realizou uma participação especial que encheu o pai de orgulho. Em seu Instagram, Bruno Gagliasso fez questão de compartilhar a filha brilhando em frente às câmeras, dizendo ser o pai mais babão do mundo.

As redes sociais do ator estão encharcadas de momentos especiais com sua filha. A paternidade foi construída no amor e segue deixando rastros de muito exemplo para outras pessoas. O amor é muito mais forte do que qualquer laço sanguíneo, pois construí-lo não foi um acidente, mas sim uma escolha.