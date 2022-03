Will Smith poderia perder o Oscar após agressão a Chris Rock?

No último domingo, não somente quem assistiu à premiação da 94ª edição do Oscar ficou surpreendido com o incidente envolvendo o ator Will Smith e o humorista Chris Rock, mas também a própria Academia.

Em um determinado momento, quando Chris Rock subiu ao palco para apresentar o ganhador da categoria Melhor Documentário, ele fez uma piada com a esposa de Will Smith. Este último não gostou da brincadeira, subiu ao palco e deu uma bofetada no humorista. Veja abaixo:

Tense moments at the #Oscars as Will Smith confronted Chris Rock over a joke involving his wife Jada Pinkett Smith. https://t.co/Bh5JWDFMZg pic.twitter.com/vpfmcpJ36C — ABC News (@ABC) March 28, 2022

O que disse a Academia

Já há pedidos para que a Academia retire o Oscar de Melhor Ator de Will Smith depois do incidente. A Academia, em seu código de conduta, é conhecida por ter uma visão muito negativa de qualquer tipo de violência.

Após a cerimônia de premiação, ela twittou: “A Academia não tolera violência de qualquer forma. Esta noite temos o prazer de celebrar nossos vencedores do 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus pares e amantes do cinema ao redor do mundo”. A Academia restabeleceu seu Código de Conduta em 2017 durante o Movimento Me Too.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Uma fonte disse ao The Post após o incidente: “É basicamente um ataque. Todo mundo estava tão chocado na sala, era tão desconfortável. Acho que Will não gostaria de devolver seu Oscar, mas quem sabe o que vai acontecer agora”, disse a fonte.

Veja também: A verdade sobre a bofetada de Will Smith em Chris Rock no Oscar

O que causou a confusão

Na noite do último domingo, 27, no Dolby Theatre, todos ficaram perplexos com a reação de Will Smith que, durante a apresentação de Chris Rock, subiu ao palco e deu uma bofetada na cara do humorista.

O que aconteceu foi que, enquanto se apresentava, o humorista fez uma referência a Jada Pinkett Smith, a esposa de Will Smith. Chris Rock disse: “Jada, eu te amo. GI Jane 2, mal posso esperar para te ver”. ‘G.I. Jane’ é um filme de 1997, estrelado por Demi Moore, e que conta a história de uma tenente que desafia as forças armadas dos Estados Unidos. No filme, Demi Moore protagoniza uma cena clássica do cinema quando corta seu cabelo até ficar careca.

A referência de Chris Rock foi exatamente sobre este fato, já que Jada Pinkett Smith é careca. O que irritou o ator Will Smith foi ver a doença de sua esposa virar motivo de piada. Jada falou pela primeira vez de sua batalha contra a alopecia em um episódio de 2018 de sua série do Facebook Watch, ‘Red Table Talk’, quando descreveu a perda de punhados de cabelo no chuveiro, chamando a experiência de “aterrorizante”. A atriz raspou a cabeça em julho de 2021.

Demorou alguns momentos para o Chris Rock processar o que havia acontecido e continuou sua apresentação visivelmente desconfortável. Uma situação que deixou a todos abalados, porque ninguém entendeu se era parte do roteiro ou se Will Smith realmente ficou extremamente chateado.

O pedido de desculpas de Will Smith

Momentos depois, Will Smith subiu ao palco após ter sido nomeado o ganhador da categoria de Melhor Ator e, em seu discurso ele se desculpou com o ocorrido: “Neste negócio, você tem que ser capaz de ter as pessoas desrespeitando você, e você tem que sorrir, e você tem que fingir que está tudo bem”.

Ele disse que, após o momento do Rock no palco, Denzel Washington disse a ele fora das câmeras: “No seu momento mais alto, tenha cuidado, é quando o diabo vem para você”.

Smith continuou seu discurso: “Quero me desculpar com a Academia; Quero me desculpar com todos os meus colegas indicados. Este é um momento lindo e não estou chorando por ganhar um prêmio. Não se trata de ganhar um prêmio para mim. É sobre ser capaz de iluminar todas as pessoas”.

Segundo informações do The Hollywood Reporter, o departamento de polícia de Los Angeles (LAPD) confirmou que Chris Rock optou por não registrar um boletim de ocorrência sobre o incidente, dizendo em um comunicado: “Se a parte envolvida desejar um boletim de ocorrência em uma data posterior, o LAPD estará disponível para concluir um relatório investigativo”.