Vencedor do Oscar, ‘Drive My Car’ está entre as estreias da MUBI em abril; confira calendário

A MUBI, serviço de streaming de filmes sob curadoria, anunciou suas novidades para o catálogo no mês de abril. Trinta produções entram para lista de títulos disponíveis, entre exclusivos e licenciados, uma para cada dia do mês.

O destaque do mês vai para “Drive My Car”, drama japonês que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional no último domingo (27). O longa estreia exclusivamente na plataforma, já no dia 1º.

Outro lançamento exclusivo da MUBI é “Songs for Drella”, filme concerto da dupla Lou Reed e John Cale. A produção é uma homenagem a Andy Warhol.

Também vale destacar duas seções deste mês. A primeira é Foco em Bruno Barreto, com filmes dirigidos pelo carioca. São três longas: “Dona Flor e seus Dois Maridos”, “Amor Bandido” e “O Que é Isso, Companheiro?” - este último indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 1998.

Já a segunda seção trata-se da “trilogia do amor” do diretor francês Philippe Garrel, composta por “Ciúme”, “À Sombra das Mulheres” e “Amante por um Dia”.

Leia também: Quem é o terceiro filho do Will Smith, que aparece nas fotos do Oscar

Confira a lista completa de estreias da MUBI em abril:

1/4 - Drive My Car

2/4 - Julia

3/4 - Os Amantes do Círculo Polar

4/4 - Pocilga

5/4 - À Sombra das Mulheres

6/4 - My Fat Arse and I

7/4 - David Lynch: A Vida de um Artista

8/4 - Paterson

9/4 - A Viagem

10/4 - Intocáveis

11/4 - Chess of the Wind

12/4 - A Sombra do Pai

13/4 - White Building

14/4 - Amante por um Dia

15/4 - Amor Bandido

16/4 - Coquetel de Assassinos

17/4 - O Que é Isso, Companheiro?

18/4 - Apesar da Noite

19/4 - Os Iniciados

20/4 - The Tale of King Crab

21/4 - Ghost Town Anthology

22/4 - Songs for Drella

23/4 - Começar de Novo

24/4 - Visages, villages

25/4 - TBC

26/4 - A Moça do Calendário

27/4 - Incident by a Bank

28/4 - Tempestade

29/4 - TBC

30/4 - In Natura