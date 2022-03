Rafa Kalimann rebate boatos de beijo em Neymar: ‘não sabem lidar com mulher solteira’

A influenciadora Rafa Kallimann rebateu os comentários de que teria beijado o jogador Neymar, em uma festa que aconteceu no Rio de Janeiro na última quinta-feira (24).

“Eu vim aqui falar que, além de ser uma grande mentira, me surpreende vindo do jornal Extra. Admiro muito profissionais não só do Extra, mas de vários outros lugares”, começou Rafa, eu uma declaração via Instagram Stories.

“Me entristece saber que vem de um reflexo de uma sociedade que é machista e que sempre tem um quê envolvendo uma mulher que é solteira numa festa”, criticou.

A matéria a qual Rafa se refere foi divulgada nesta segunda-feira (28) pela manhã, quando uma fonte revelou ao site que a influenciadora teria aproveitado a festa de Rafaella Santos, irmão do Neymar, para beijar o jogador.

Por meio de sua assessoria, ela negou as afirmações.

“Se ela beija todos, se ela não beija ninguém... Enfim, ela faz o que ela quiser da vida dela. O que não é certo e não é aceitável - é inadmissível, principalmente nos tempos de hoje - é que se criem mentiras sobre a vida dela”, finalizou em seu desabafo nas redes sociais.

Apresentadora no BBB 22

Ex-participante do “Big Brother Brasil 20″, Rafa voltou ao reality show da Globo como a nova apresentadora do “Rede BBB”, atração que vai ao ar nas redes sociais e, também, no site oficial do programa.

Nesta temporada, Rafa comanda o “Bate-Papo BBB”, que, tradicionalmente, promove o primeiro contato da eliminada ou do eliminado da semana.

Além da entrevista, no programa ao vivo, o ex-participante pode assistir a vídeos que marcaram sua trajetória, responder perguntas dos fãs e reagir ao que aconteceu enquanto estava dentro da casas do “BBB 22″. Também recebe o famoso “presente do eliminado”.

Leia também: Gusttavo Lima passal mal e é levado para hospital em Goiânia