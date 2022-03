‘Pantanal’: Gabriel Sater assume desafio de viver papel que foi do pai no remake

Gabriel Sater, filho do violeiro Almir Sater, está no elenco do remake da novela “Pantanal”, que estreia nesta segunda-feira (28) na Globo. Na trama, escrita por Bruno Luperi, ele será Trindade, um músico que trabalha na fazenda de José Leôncio.

Além de um novo trabalho na dramaturgia da Globo, o personagem da novela traz um peso emocional para Gabriel, já que ele também foi interpretado por Almir Sater, seu pai, na versão original da trama, exibida em 1990, na extinta TV Manchete.

Em "Pantanal", Gabriel Sater vive Trindade, personagem que foi de Almir Sater em 1990 (Reprodução/Globo)

Diferente do que muitos pensam, Gabriel Sater não foi convidado para viver o personagem, durante uma entrevista coletiva realizada pela Globo, ele contou que precisou fazer testes de elenco.

“Antes de fazer o teste da novela comecei a investigar com meu pai inúmeras histórias. Mesmo como fã da novela, assistindo, tinha muita curiosidade das intimidades do set com meu pai. Quis entender o processo em relação ao Trindade, como ele chegou ao convite para ser o papel, porque não foi de cara”.

Após ser aprovado pela direção da novela “Pantanal”, Gabriel começou a se questionar como seria a personalidade de Trindade no remake da trama e ele abriu o jogo: “Aos poucos entendi cada cena e também cada camada do personagem. A cada cena que via eu perguntava para o meu pai, mas ele me deixou muito livre, pediu pra eu encontrar o novo Trindade”, revela o ator, que está em sua segunda novela.

Outro momento de tensão emocional será marcado pelas cenas onde Trindade aparecerá tocando viola. Segundo Gabriel, a gravação foi pura emoção: “Outro desafio foi estudar viola, pedi alguns conselhos. A nossa relação é muito próxima, ele está sempre me perguntando sobre as cenas. ‘Pantanal’ ajudou muito a gente a se aproximar como pai e filho”, contou o ator.

Aos 41 anos, Gabriel Sater também esteve nas gravações da novela original, que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa. Na época, ele não estava no elenco, mas conseguiu viver de perto os bastidores da trama ao lado do pai.

Na coletiva da Globo, ele contou algumas memórias desta época: ”Acompanhei as gravações no set, passei minhas férias com o elenco original de ‘Pantanal’. Era muito bacana essa ligação, eu era o pombo-correio, atravessava de uma fazenda a outra, mandando recado, brinquei no último capitulo da novela”, revelou o ator.

