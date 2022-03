‘Pantanal’ de 1990 chocou ao colocar uma mulher nua na abertura; veja o vídeo

Sem pudor, em 1990, a versão original da novela “Pantanal” chocou os telespectadores da TV Manchete logo na abertura do folhetim escrito por Benedito Ruy Barbosa. Mas, se você não lembra ou não era nascido nessa época, contamos o real motivo para o espanto da audiência da extinta emissora de TV.

Exibida no horário nobre da extinta Manchete, a abertura da trama brasileira mostrou para todo mundo a atriz Nani Venâncio completamente nua na abertura do folhetim.

No vídeo, que pode ser visto abaixo, a famosa aparece em cenários do Pantanal, que ilustram a novela de Benedito Ruy Barbosa. A primeira cena traz Nani, que tinha 21 anos, andando em um tronco de árvore. Já em outro momento da abertura da novela ela aparece nadando no rio.

Anos depois, Nani Venâncio comentou que foi enganada pela produção de “Pantanal” e que não ganhou muito para fazer a abertura da novela, que estreia seu remake, nesta segunda-feira (28), na Globo.

“Não era para eu ficar totalmente nua, eles me enganaram. Naquele tempo, a gente era muito ingênuo. Eu estava usando tapa-sexo, mas ficou marcado na hora que eu mergulhava na piscina, que era na sede da emissora, inclusive. Aí o diretor me pediu para tirar, porque só apareceria a lateral do meu corpo, e acabei confiando”, revelou a atriz, que acabou mudando o rumo de sua carreira e tornando-se apresentadora.

Casada com o ex-paquito Egon Júnior, conhecido como Gigio, ela afirmou que o casamento não aguentou a pressão: “Eu estava casada e perdi o marido. Estávamos todos reunidos para ver a estreia, e, de repente, fiquei em choque”, contou Nani Venâncio.

O PRIMEIRO CAPÍTULO

O remake de “Pantanal” estreia, nesta segunda-feira (28), na Globo, após o “Jornal Nacional” e o primeiro capítulo será cheio de surpresas para os fãs de novela.

No capítulo de hoje, o velho Ceci (Paulo Gorgulho) começa a dar sinais de cansaço e seu amigo Joventino (Irandhir Santos) pede para que ele se aposente, mas ele insiste que seguirá trabalhando.

Após a morte de Chico (Túlio Starling), Maria ( Juliana Paes ) e Gil ( Enrique Diaz ) chegam ao Pantanal (Divulgação/Globo)

O tempo passa, e Joventino assume o lugar deixado por Ceci e, junto com um time de peões, ele segue ao lado do filho rumo ao Pantanal, onde resolvem viver. Nesta fase, Joventino compra terras no local e entende que é ali que passará o resto de sua vida.

Longe dali, quem também sofre com as voltas que a vida dá são Gil (Enrique Diaz) e Maria (Juliana Paes). O casal, que já havia perdido dois filhos na luta por terras, perde o terceiro, Chico (Túlio Starling), após uma disputa por terras desta vez compradas, mas na mão de um golpista. Gil vinga a morte do filho matando o fazendeiro, dono das terras, e foge do Sarandi, no Paraná, ao lado de Maria, rumo ao Mato Grosso do Sul.

Joventino (Irandhir Santos) e José Leôncio (Renato Góes) no Pantanal (Divulgação/Globo)

No Pantanal, o casal conhece Eugênio (Almir Sater), dono de uma chalana que os leva ao local, onde encontram uma tapera supostamente abandonada. Resolvem ficar por ali mesmo, sem saber que a tapera está dentro das terras de José Leôncio.

O remake da novela “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi, baseado na novela original de Benedito Ruy Barbosa, seu avô.

