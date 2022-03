No paredão do ‘BBB 22’, Paulo André afirma que Linn da Quebrada ‘jogou sujo’

Paulo André entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Paulo André está no 10º paredão do “BBB 22″ e, após a votação ao vivo, que aconteceu no domingo (27), o atleta resolveu criticar a postura de Linn da Quebrada, que é a líder da semana.

Em uma conversa no quarto Grunge, o ex-ficante de Jade Picon afirmou que a famosa não fez um jogo limpo: “Não quero me precipitar nas palavras, mas ela jogou sujo! ‘Tirou duas pessoas do meu VIP’ [relembra o discurso da sister]...ela estava rindo disso aqui” , reclamou P.A para Pedro Scooby.

Em seguida, o surfista, que também está no 10º paredão do “BBB 22″, voltou a falar que eles [Paulo André, Douglas Silva e Scooby] tomaram uma atitude na reta final d prova de resistência, que decidiu a liderança da semana, e que tudo foi “de coração”. Mas, P.A não concorda e finaliza dizendo: “Mas ela chegar no ao vivo e meter essa”.

O PAREDÃO

Paulo André e Pedro Scooby estão ao lado de Lucas no 10º paredão do “BBB 22″.

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.

