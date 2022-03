Mais uma pegadinha? Boninho promete surpreender Top 10 do ‘BBB 22’

Boninho vai invadir o “BBB 22″ e tentar dar um gás no Top 10 do reality show da Globo. O diretor da emissora divulgou um vídeo, publicado nas suas redes sociais neste domingo (27), que pretende entrar na casa no próximo fim semana.

No post, ele garantiu que quer fazer importantes mudanças na dinâmica do reality e ainda pediu um equipamento especial para Marcos Mion: “Fala, Mionzera! Dá pra você me emprestar o Globolinha? Os robôs fizeram o maior sucesso na última festa, então me deu vontade de voltar lá na casa, dançar, brincar e acho que o Globolinha vai ser bem bacana, porque eles não vão sacar que sou eu de jeito nenhum”.

Globolinho, do Caldeirão, deve ser a fantasia de Boninho no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Além do pedido, o big boss do “BBB 22″ garantiu que alguma coisa vai mudar: “Então fica marcado: sábado que vem, tô de Globolinha na festa do ‘BBB’”, prometeu o global. Ele garantiu, ainda, que haverão mudanças no programa na próxima semana, que levarão os brothers a “fortes emoções”. “Vai mudar tudo! Vamos estar no modo turbo”, emendou.

O PAREDÃO

Paulo André e Pedro Scooby estão ao lado de Lucas no 10º paredão do “BBB 22″.

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.

