Jojo Todynho mostra que tem samba no pé durante ensaio dos desfiles de Carnaval

Jojo Todynho está tão envolvida com a dança que, além do quadro “Dança dos Famosos”, do programa de Luciano Huck, a funkeira está dedicando um pouco do seu tempo para os ensaios da Beija-Flor, na Sapucaí.

Neste fim de semana, a famosa foi vista se preparando para encarar o desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Com muito samba no pé, Jojo esteve ao lado de Brunna Gonçalves, ex-participante do “BBB 22″, que também está na escola.

A funkeira Jojo Todynho foi esbanjou alegria na Marques de Sapucaí (Reprodução)

O fim de semana também foi de samba para outras celebridades, como Dandara Mariana, Babu Santana, Lexa e MC Rebecca.

Na noite de domingo (27), a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, recebeu também Viviane Araújo, que mesmo grávida, vai desfilar como Rainha de bateria do Salgueiro e no ensaio sambou à frente dos ritmistas da escola de samba. As famosas Rafaella Santos, Dandara Mariana e MC Rebecca também estavam no desfile da escola.

Já no ensaio da Unidos da Tijuca quem chamou a atenção foi a rainha de bateria Lexa.

Vida de casada

Enquanto Jojo Todynho samba na Sapucaí, o militar Lucas Souza segue aprendendo a lidar com a fama de ser o marido da funkeira.

Na semana passada, ele voltou a desabafar sobre os comentários maldosos que vem recebendo sobre o seu casamento com a famosa, que aconteceu no começo do ano, no Rio de Janeiro.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

No Instagram, ele disse: “Tem dias que são fo**! Parece que o objetivo das pessoas é fazer você se sentir mal, eu sempre trabalhei muito e estudei e estudo muito e quero focar cada vez mais nisso, quero me afastar das pessoas e só ficar com quem eu realmente gosto!!! E só cuidar para não ser uma pessoa ruim”.

Em seguida, o oficial do exército comentou sobre os ataques que vem sofrendo desde que casou com Jojo, que voltou à mídia ao ser anunciada na “Dança dos Famosos”, da Globo.

“Parece que eu ter me relacionado com alguém abonou todas as coisas que já fiz na minha vida. Eu não aguento mais esse povo perturbado me mandando mensagens diariamente me xingando. Eu não fiz nada pra ninguém, eu quero me isolar cada vez mais das pessoas e ficar na minha”, criticou Lucas.

