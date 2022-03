Gusttavo Lima passal mal e é levado para hospital em Goiânia

O cantor Gusttavo Lima foi levado para um hospital em Goiânia, capital de Goiás, após passar mal na madrugada desta segunda-feira (28).

Segundo o portal Metrópoles, o artista sentiu náuseas e chegou a vomitar algumas vezes. Ao chegar no Hospital do Coração de Goiânia, Gusttavo tomou soro e vitaminas.

Ao se estabilizar, o cantor foi liberado para retornar para casa, onde já está passando bem. “Comi alguma coisa que não bateu bem e vim cá tomar um soro, umas vitaminas”, declarou Gusttavo ao portal.

Antes do susto, ele se apresentou em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, na noite de domingo (27).

Ameaça de morte

Na semana passada, outro susto: Gusttavo Lima durante realização de um show em Palmas, capital do Tocantins, ele foi ameaçado de morte por uma mulher que estava no local.

Identificada como Karine, a suspeita segurava uma arma enquanto gravava um vídeo de si mesma. “Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá. Nós vamos colocar daquele jeito. Vai ser o último show”, dizia ela nas imagens - entenda.

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”.

O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação atualmente.

“Ficha Limpa” e “Nota de Repúdio”, lançadas no ano passado, também estão entre as faixas mais ouvidas do disco.

“Buteco in Boston” foi gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

