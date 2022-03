Fã de ‘BBB’, Susana Vieira detona Linn da Quebrada e fala em ‘decepção’

Susana Vieira pediu para ir ao "BBB 22", mas acabou virando comentarista fora do reality show da Globo (Reprodução/Instagram)

A atriz Susana Vieira é uma grande fã do “Big Brother Brasil” e, nas redes sociais, ela voltou a comentar sobre a 22ª temporada do reality show da Globo e usou a palavra decepção para expor um momento do programa.

Após a formação do paredão, neste domingo (27), Susana afirmou que ficou indignada com a decisão de Linn da Quebrada de indicar Paulo André para a 10ª eliminação do “BBB 22″.

Com Arthur imunizado, Linn da Quebrada vota em Paulo André no 10º paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Sem esconder seus sentimentos, a veterana das novelas da Globo observou a movimentação da sister e acabou tirando ela de seu pódio. Sem papas na língua, a atriz criticou a decisão da líder da semana e afirmou estar decepcionada.

“Decepção!!!! Botar o P.A? E dizer que não tinha gente para votar???? Foi demais para mim!!!”, comentou a loira em uma foto publicada pela equipe da confinada.

Atriz Susana Vieira comenta em post de Linn da Quebrada, após voto em Paulo André, no "BBB 22" (Reprodução/Instagram)

Para Susana Vieira, o voto da cantora foi injusto, já que o velocista, junto de Pedro Scooby e Douglas Silva, abriram mão da liderança ao verem o sofrimento de Linn da Quebrada durante a prova de resistência, que aconteceu na última quinta-feira.

Vale lembrar que Susana é uma grande fã de Linn e já falou que estaria torcendo para ela até o fim do reality show da Globo. A veterana já chegou a convocar a comunidade LGBTQIA+ para salvar Linn do paredão.

Atriz Susana Vieira comenta em post de Linn da Quebrada, após voto em Paulo André, no "BBB 22" (Reprodução/Instagram)

O PAREDÃO

Paulo André e Pedro Scooby estão ao lado de Lucas no 10º paredão do “BBB 22″.

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.

