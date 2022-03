‘BBB 22′: Scooby diz que teve orgasmo só com o ‘poder da mente’

Um papo bem íntimo rolou na casa do “BBB 22″ na noite do último domingo. Pedro Scooby revelou a Gustavo que teve um orgasmo involuntário no quarto grunge ao sonhar com Cíntia Dicker, sua esposa. Segundo o surfista, o ápice do prazer veio apenas da mente.

“Polução noturna, eu nem sabia que o nome era esse. Uma parada que eu acho muito louco, é o poder da nossa mente”, disse.

Scooby contou que despertou e, ao ver o que tinha acontecido, foi até o banheiro trocar a bermuda pela calça, o que rendeu uma punição ao brother. Isso porque é proibido se trocar no banheiro.

“Muito louco, né? Em nenhuma das vezes eu lembro de ter me encostado, só no mental mesmo”, disse ele.

Gustavo disse que viveu uma situação parecida. “Na vez que eu tive, eu acordei na hora do orgasmo”, compartilhou.

Scooby é um dos emparedados da semana

Pedro, Paulo André e Lucas estão no 10º paredão do “BBB 22″.

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.

Arthur imunizado

PA fala sobre anjo para Arthur no ‘BBB 22' Reprodução

Em seu poder de anjo, PA imunizou Arthur Aguiar no último domingo (27), livrando o brother de mais um paredão. O atleta, a ator e Pedro Scooby conversaram sobreo assunto na madrugada. PA garantiu estar certo que de que tomou a melhor atitude.

“Agora eu estou em paz, só queria completar essa missão. Falei que eu tinha que levar essa parada para levar o bagulho pro moleque. A parada era comigo mesmo, não era pra ser uma devolução, quitação de dívidas”, disse Paulo André.