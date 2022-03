A verdade sobre a bofetada de Will Smith em Chris Rock no Oscar

Se você, assim como todos que assistiram à premiação do Oscar 2022, que aconteceu na noite do último domingo, 27, ficou segundos pensando se a bofetada de Will Smith em Chris Rock era verdade ou encenação, continue lendo.

No último domingo, o ator Will Smith protagonizou um dos momentos mais tensos de sua carreira, minutos antes de ganhar a estatueta de Melhor Ator na cerimônia da 94ª edição do Oscar. Durante a apresentação do humorista Chris Rock, que subiu ao palco para apresentar o Oscar de Melhor Documentário.

OSCAR 2022

Cris Rock X Will Smith

Enquanto se apresentava, o humorista fez uma referência a Jada Pinkett Smith, a esposa de Will Smith. Chris Rock disse: “Jada, eu te amo. GI Jane 2, mal posso esperar para te ver”. ‘G.I. Jane’ é um filme de 1997, estrelado por Demi Moore, e que conta a história de uma tenente que desafia as forças armadas dos Estados Unidos. No filme, Demi Moore protagoniza uma cena clássica do cinema quando corta seu cabelo até ficar careca.

A referência de Chris Rock foi exatamente sobre este fato, já que Jada Pinkett Smith é careca. O que irritou o ator Will Smith foi ver a doença de sua esposa virar motivo de piada. Jada falou pela primeira vez de sua batalha contra a alopecia em um episódio de 2018 de sua série do Facebook Watch, ‘Red Table Talk’, quando descreveu a perda de punhados de cabelo no chuveiro, chamando a experiência de “aterrorizante”. A atriz raspou a cabeça em julho de 2021.

Antes da brincadeira, Will Smith estava rindo das piadas de Chris Rock junto com todo o teatro, foi quando o ator se levantou, se dirigiu até o palco e deu uma bofetada no humorista. Uma situação que deixou a todos abalados, porque ninguém entendeu se era parte do roteiro ou se Will Smith realmente ficou extremamente chateado.

O próprio Rock ficou claramente abalado e, embora aparentemente ileso, disse “Will Smith acabou de bater em mim”. De volta ao seu lugar. Will Smith disse “Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca”, o que ele repetiu pela segunda vez, gritando e claramente muito irritado. A transmissão cortou para Chris Rock que continuou com a apresentação visivelmente abalado.

De acordo com Scott Feinberg, no Twitter, Will Smith foi consolado por Denzel Washington e Tyler Perry durante um intervalo comercial. Momentos mais tarde, o ator voltou ao palco ao ganhar o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em ‘King Richard’. Em um discurso entre lágrimas, o ator mencionou a importância de proteger a família, dizendo que “o amor faz você fazer coisas malucas” e pedindo desculpas à Academia e seus colegas indicados.